Oberer Felsenkeller Opfer der Flammen

Rothenburg.In der Nacht auf Freitag kam es unterhalb von Rothenburg zum Brand eines Fachwerkhauses, bekannt als oberer Felsenkeller in der Leuzenbronner Straße. Das derzeit unbewohnte Gebäude brannte dabei komplett aus, war einsturzgefährdet und wurde mittlerweile abgerissen. Die Polizei geht mittlerweile von Brandstiftung aus. Zeugen sollen sich unter Telefon 0911/21123333 bei der Polizei melden.

Um kurz vor Mitternacht meldete ein Zeuge meterhohe Flammen, die aus dem Fachwerkhaus in der Leuzenbronner Straße schlugen. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Rothenburg, Leuzenbronn und Bettenfeld übernahmen in der Folge die Löscharbeiten, die sich über mehrere Stunden hinzogen. Letztlich gelang es, das Feuer zu löschen. Allerdings konnte nicht verhindert werden, dass das Gebäude komplett ausbrannte. Aufgrund der starken Beschädigungen war das Haus akut einsturzgefährdet und musste abgerissen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 000 Euro beziffert. Ein Feuerwehrmann zog sich eine leichte Verletzung an der Hand zu. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.05.2020