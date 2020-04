Obdachloser aus dem Osten brach ein

Rothenburg.Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntagabend, 5. April, gemeldet, dass ein unbekannter Mann soeben am östlichen Stadtrand über den Zaun in einen Schrebergarten eingestiegen war. Wie die Polizei mitteilt, nahm eine Streife den Mann, der sich nicht ausweisen konnte, vorläufig fest. Wie sich in der Dienststelle herausstellte, handelte es sich um einen 51-jährigen wohnsitzlosen Mann, der durch eine ostdeutsche Staatsanwaltschaft per Haftbefehl gesucht wurde. In Abstimmung mit der Strafverfolgungsbehörde konnte der Mann nach Erledigung notwendiger Formalitäten wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Im aktuellen Fall wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

