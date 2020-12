Notarzt am Hals gepackt

Schwäbisch Hall.Die Polizei in Schwäbisch Hall wurde am Donnerstag um kurz vor 22:45 Uhr von einer Besatzung eines Rettungswagens um Hilfe gebeten. Es wurde mitgeteilt, dass der Rettungsdienst von einem 45-jährigen Mann in den Grundwiesenweg bestellt wurde, weil er gestürzt sei.

Elektroschocker hervorgeholt

Nachdem die Rettungskräfte den Mann in den Krankenwagen gebracht hatten, griff der Mann unvermittelt den Notarzt an und packte ihn am Hals. Anschließend griff der Mann in ein Holster an seiner Hose und zog einen Elektroschocker heraus. Daraufhin verließen die Sanitäter und der Arzt den Rettungswagen und alarmierten die Polizei. Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen dem Mann den Elektroschocker ab und legten ihm zur Sicherheit Handschließen an.

Die Beamten wurden von dem Mann noch mehrfach mit dem Tode bedroht. Anschließend wurde der augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehende 45-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

