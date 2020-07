Nominierung am 3. August

Region Hohenlohe.Bei einer Sitzung des Kreisvorstandes der Freien Demokraten im Raum Hohenlohe meldeten sowohl Uwe Wirkner aus Öhringen wie auch Uwe Köhler aus Ohrnberg ihre Kandidatur als Landtagskandidat im Wahlkreis 21 Hohenlohe an. Die Nominierung soll am Montag, 3. August im Landhotel Küffner in Pfedelbach erfolgen.

Der 55-jährige Uwe Wirkner ist Sozialversicherungsangestellter und verheiratet. Er ist stellvertretender Kreisvorsitzender und -schatzmeister. Er gehört zu den Delegierten des Landesparteitag Er wohnt in Öhringen. Der 58-jährige Uwe Köhler ist Verleger. Er ist in einer Lebensgemeinschaft und hat ein Kind. Köhler ist Stadtrat in Öhringen. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.07.2020