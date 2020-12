Nikoläuse bringen doppelte Freude

Aub.650 Schokoladennikoläuse hatten die Auber Geschäftsleute schon im Frühjahr bestellt, die auf dem Weihnachtsmarkt verteilt werden sollten. Coronabedingt fällt der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr aus, die Schokoladennikoläuse wurden dennoch geliefert.

Was soll man jetzt machen mit 650 Schokoladennikoläusen, wenn der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden kann? Vor genau dieser Frage steht derzeit „Aub Aktiv“, der Verein, der Veranstaltungen in der Stadt organisiert und gemeinsam mit der Stadt Aub durchführt. Eine solch große Anzahl von Schokoladennikoläusen kann nicht einfach in einem Süßwarengeschäft gekauft werden, sondern muss rechtzeitig bestellt werden. So hatten die Auber die stattliche Anzahl von Schokoladennikoläusen schon im Frühjahr über den örtlichen Einzelhandel geordert. Dass Corona die Weihnachtsmärkte verhindern würde, daran hatte damals noch niemand gedacht. So waren die Auber davon ausgegangen, dass der beliebte Weihnachtmarkt in irgendeiner Form auch in diesem Jahr stattfinden kann. Die süßen Nikoläuse waren gedacht als Trostpreise für die, die bei der Weihnachtstombola keinen der Hauptpreise gewinnen würden. Jetzt muss aufgrund der aktuellen Situation nicht nur der Weihnachtsmarkt abgesagt werden, sondern auch die Tombola. Was kurzfristig nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte, war die Bestellung der Nikoläuse. Die mussten dem Hersteller natürlich abgenommen werden. Wohin also damit?

So kamen die Auber auf die Idee, die bestellten Nikoläuse zunächst untereinander aufzuteilen, um sie dann in den einzelnen Geschäften zu verkaufen. Der Erlös aus dem Verkauf soll aber nicht in den Ladenkassen bleiben, sondern soll der Allgemeinheit zu Gute kommen.

Da gibt es doch einen Spielplatz nahe der Stadtmauer am Sportplatz, der recht marode ist und dringend der Sanierung bedarf. Der Stadtrat wollte den Spielplatz ohnehin renovieren lassen, da wollen sich die Auber Geschäftsleute nun mit dem Erlös aus dem Verkauf der Schokoladennikoläuse anschließen. Auf diese Weise kommen die Kinder möglicherweise in einen doppelten Genuss: Einmal, wenn ihnen die Eltern oder Großeltern die Nikoläuse kaufen, zum zweiten Mal, wenn sie sich im nächsten Jahr auf dem dann renovierten Spielplatz austoben dürfen.

Für die Kunden der Auber Geschäfte gilt in der Vorweihnachtszeit: Kauft die Nikoläuse und unterstützt damit die Einrichtung des neuen Spielplatzes. Sie stehen in verschiedenen Geschäften bereit und sind besonders gekennzeichnet als Spielplatznikoläuse. 650 von ihnen gilt es, an den Mann, an die Frau zu bringen.

Aber auch wenn der Weihnachtsmarkt nicht wie geplant stattfinden kann, in der Auber Altstadt gibt es dennoch in der Vorweihnachtszeit vieles zu sehen. Über den Marktplatz verteilt sind Christkindl- und Adventsfenster zu bestaunen und auch ein goldener Briefkasten wird aufgestellt mit direktem Draht zum Christkind. Dort können die Wunschzettel ans Christkind eingeworfen werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.12.2020