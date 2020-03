Neuwahl beim Förderverein geht in die „Verlängerung“

Aub.Die turnusgemäße Neuwahl des Vereinsvorstandes bei der freiwilligen Feuerwehr Aub geht in die Verlängerung. Bei der regulären Mitgliederversammlung, zu der rund dreißig aktive, passive und Fördermitglieder gekommen waren, konnten zwar die Positionen der beiden Kommandanten neu besetzt werden, die Neuwahl des Vorstandes für den Förderverein scheiterte aber. Aus den Reihen der Vereinsmitglieder erklärte sich niemand bereit, den Posten des ersten oder zweiten Vorsitzenden zu übernehmen.

Stellvertretender Bürgermeister Claus Menth, der die Neuwahl zusammen mit Kreisbrandmeister Christian Buchholz und Roman Menth leitete, musste nach einer Reihe von Absagen für beide vakante Positionen die Neuwahl ergebnislos abbrechen. Die beiden bisherigen Vorsitzenden Stefan Gruber und Harald Krummrein führen bis zu einem neuerlichen Versuch, einen Vereinsvorstand zu wählen, kommissarisch den Verein weiter. Bevor aber in den nächsten Wochen versucht werden kann, ein neues Vorstandsteam zu finden, ist erst einmal das Verhandlungsgeschick des bisherigen Vereinsausschusses gefragt.

Auf die Position des scheidenden ersten Kommandanten (der bisherige Amtsinhaber Harald Krummrein kandidierte nicht mehr) wählten die aktiven Feuerwehrleute mehrheitlich den bisherigen zweiten Kommandanten Stefan Gruber. In das Amt des stellvertretenden Kommandanten rückte Steffen Scheiner nach, der ohne Gegenstimme gewählt wurde.

Zuvor hatte Kommandant Harald Krummrein von den Einsätzen der Auber Feuerwehr im vergangenen Jahr berichtet. Vor größeren Brandeinsätzen blieb die Wehr demnach glücklicherweise verschont, doch wurde musste man mehrfach zu Einsätzen bei Verkehrsunfällen ausrücken, erstmals auch auf die Autobahn A 7, sowie zu einem Brandeinsatz in den Nachbarkreis Kitzingen.

Zahlreiche Aktivitäten

Drei Mal im vergangenen Jahr und ein Mal in diesem Jahr galt der Einsatz der gemeldeten Bränden, meist durch Brandmeldeanlagen ausgelöst. Fünf Mal war technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen gefragt.

Daneben half die Feuerwehr bei Verkehrssicherungen beispielsweise bei Umzügen und Prozessionen und wurde selbst zur Gebäudesicherung nach einem Einbruch in den örtlichen Lebensmittelmarkt gerufen.

41 Personen leisten in der Auber Feuerwehr derzeit aktiven Dienst, darunter drei Frauen. Die Jugendfeuerwehr besteht derzeit nur noch aus zwei Jugendlichen.

In seiner Funktion als Vereinsvorsitzender berichtete Gruber ferner von den übrigen Aktivitäten des vergangenen Jahres.

Aktuell bewegt auch die Frage nach der künftigen Nutzung des Schulungssaales im Feuerwehrhaus durch die Stadt Aub die Feuerwehr. Bürgermeister Robert Melber hatte im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt, dass der Saal ertüchtigt, ein zweiter Rettungsweg erbaut, die Akustik im Raum verbessert werden solle. Im Verlauf des vergangenen Jahres habe sich in dieser Hinsicht dann aber nichts weiter getan. Die Absicht bestehe weiter, so stellvertretender Bürgermeister Claus Menth. age

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.03.2020