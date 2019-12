Neulinge machten Sieg unter sich aus

Röttingen.Einen äußerst spannenden Wettkampf bot die 7. Röttinger Eisstock-Stadtmeisterschaft, die im Rahmen des Röttinger Winterzaubers stattfand. Insgesamt 16 Mannschaften mit je fünf Spielern kämpften um den Titel im Eisstockschießen.

Neben Teams aus Vereinen und Firmen starteten auch etliche Familienteams in der Vorrunde. Drei der vier bestplatzierten Teams aus den Gruppenspielen der Vorrunde konnten ihre Leistung bei der Endrunde, die im K.o.-System stattfand, nicht erneut abrufen und schieden schon im Achtelfinale aus.

Nur das Team „TSV Röttingen- Ausschuss“ zeigte seinen Sportsgeist und kämpfte sich bis ins Spiel um Platz drei. Dort musste sich der TSV allerdings dem Team des Röttinger Tennisclubs „Sandflitzer 1“ geschlagen geben.

Stark gesteigert

Ebenfalls auf dem Siegertreppchen landeten zwei Teams, die erstmals am Wettstreit teilnahmen. Das Familienteam um Bürgermeisterkandidaten Christian Klippel „Die Klippels“ holte sich nach einer starken Steigerung im Vergleich zur Vorrunde überraschend die Silbermedaille. „Die Klippels“ mussten sich allerdings den Volleyball-Herren des TSV Röttingen alias „Ali Baba Volleys“ geschlagen geben, die ebenfalls in der Vorrunde zunächst schwach abschnitten. Der Vorjahreszweite „ascari Allstars“ blieb dem Turnier krankheitsbedingt fern. Die Drittplatzierten aus 2018, die Jugendfeuerwehr, landete dieses Mal auf Platz 15. Die Titelverteidiger „Die Burger’s“ mussten sich mit Platz elf zufrieden geben und waren mit ihrem Mannschaftsoutfit zum Motto „Weihnachtsbäckerei“ nur knapp an der Prämierung des originellsten Mannschaftsoutfits vorbeigezogen, den das Team „4+1“ mit ihren „Weihnachts-Emoji“ erhielt. Moderator Bürgermeister Martin Umscheid führte durch den Abend und die Röttinger Weinprinzessin Anna I. übergab die Medaillen und Pokale. Neben der Röttinger Stadtmeisterschaft bot der 7. Röttinger Winterzauber wieder einen abwechslungsreichen Kunsthandwerker-Markt, den Tag der jungen Blasmusik und Tag der weihnachtlichen Blasmusik mit insgesamt rund 280 Musikern, die 9. Röttinger Glühweinprobe, den 4. Adventszauber des Jungen Theaters der Frankenfestspiele und viele weitere Programmpunkte.

Die Röttinger Eisbahn, die ebenfalls ein Angebot des Winterzaubers war, ist noch bis zum 12. Januar 2020 geöffnet und bietet die Möglichkeit zum Eislaufen und Eisstockschießen. Als Pendant zum „Eiszeit-Opening“ mit Hillstream Trocht’n Rockk aus Österreich, das am 29. November stattfand, findet am Samstag, 11. Januar, die Outdooor-Party „Eiszeit-Closing“ mit Au Revoir aus Gelchsheim statt. Das hippe Duo schließt mit Rock, Pop, Akustik, Hiphop und Cover die Winter-Saison am Röttinger Marktplatz feierlich ab. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019