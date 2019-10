Neues Spielgerät gleich mit Match eingeweiht

Mulfingen.Strahlende Gesichter blickten den Vertretern der Würth IT GmbH bei der Übergabe eines Tischkickers in der St. Josefspflege in Mulfingen entgegen. Nicht minder erfreut waren auch Johann Dirnberger, (Geschäftsführer St. Josefspflege Mulfingen) und Rainer Friedrich (Fachbereichsleiter St. Josefspflege Mulfingen) über diese Spende.

Christian Berndt (Geschäftsführer Würth IT), Anastasia Meinikheim (Personalleitung Würth IT) und Kollegen des E-Business-Teams überbrachten den selbst gebauten Tischkicker, der später in der neuen Wohngruppe in Dörzbach seinen Platz finden soll. Das E-Business-Team hatte sich entschieden, ein Teamevent nicht nur für das eigene Teambuilding zu nutzen, sondern damit auch ihr soziales Engagement zum Ausdruck zu bringen.

Unter fachkundiger Anleitung eines Kollegen wurde der Tischkicker für die St. Josefspflege Mulfingen akribisch geplant und im Anschluss kreativ und stabil gebaut. Natürlich wurde der Tischkicker bei der Übergabe gleich mit einem Match eingeweiht. Nach der Übergabe bedankten sich die Kinder und Vertreter der St. Josefspflege Mulfingen mit einem Rundgang in der Einrichtung, bei dem interessante Einblicke in den Alltag gewährt wurden.

