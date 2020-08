Neues Konzept und neuer Auftritt

Hohenlohekreis.Die Bildungsregion Hohenlohekreis geht in eine neue Förderperiode. Möglich mache dies die finanzielle Förderung durch das Kompetenzzentrum Ökonomische Bildung Baden-Württemberg der Stiftung Würth, durch die Innovationsregion Hohenlohe sowie den Hohenlohekreis, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Dank der Förderzusage dieser Kooperationspartner kann die Bildungsregion vom 1. August 2020 bis 31. Juli 2023 weiterhin als bildungsbereichs- und trägerübergreifendes Bildungsnetzwerk im Hohenlohekreis agieren und das Bildungsangebot der Region bedarfsgerecht ergänzen.

Grundlegend überarbeitet

Durch die Handlungsfelder MINTec, Ökonomische Bildung, Sprachförderung, Kompetenzzentrum Elementarpädagogik sowie Elternmentorenprogramm bietet die Bildungsregion diverse Projekte und Unterstützungsangebote an.

Diese wurden grundlegend überarbeitet, um den veränderten Zugängen zu Bildung und Information Rechnung zu tragen und in Zeiten der Corona-Pandemie alle am Bildungsleben Beteiligte bestmöglich zu erreichen. Auch der Internetauftritt wurde dabei modernisiert und bietet unter www.hohenlohekreis-bildungsregion.de einen informativen Einblick in die aktuellen Angebote.

Neues Handlungsfeld

Hinzu kommt ein neues Projekt im Handlungsfeld „Ökonomische Bildung“: Die Steuergruppe der Bildungsregion Hohenlohekreis hat auf Vorschlag des Kompetenzzentrums Ökonomische Bildung Baden-Württemberg der Stiftung Würth im Juli 2020 entschieden, das Europäische Jugendparlament in den Hohenlohekreis zu holen.

Geplant ist ein mehrtägiges Schüler- und Azubi-Forum im Frühjahr 2021. Hierbei werden die Jugendlichen gemeinsam die Arbeit des Europäischen Parlaments simulieren. Dynamische Entwicklungen der Gesellschaft, insbesondere im europäischen Raum, und ihr Umgang auf EU-Ebene können so „jugendgerecht“ thematisiert und der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.08.2020