Neues Haug-Buch mit „Vorsetz“

Brettheim.Die Premiere des neuen Buchs des bekannten Autos Gunter Haug über Hohenlohe steht bevor. Das Werk hat hat den Titel „Vorsetz – Hohenloher Gschichtlich und Erlebnisse“ und wird am Mittwoch, 27. November um 19.30 Uhr in Rot am See, Ortsteil Brettheim, im „Haus der Musik und Begegnung“ offiziell vorgestellt.

Die Veranstaltung wird von der „Erinnerungsstätte Männer von Brettheim“ organisiert, deren Vorsitzenden Norman Krauß ein richtiges Vorsetz-Programm „darum herum“ mitsamt Musik organisiert hat. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei – der Erlös aus dem Buchverkauf geht an die Arbeit der „Erinnerungsstätte Männer von Brettheim“. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.11.2019