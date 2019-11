Schwäbisch Hall.Öffentlichen Führungen durch die Ausstellung „Lust auf mehr. Neues aus der Sammlung Würth zur Kunst nach 1960“ bietet die Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall am Sonntag, 1. Dezember, um 11.30 Uhr und 14 Uhr. Anmeldung unter kunsthalle@wuerth.com. Die Lesung des norwegischen Erfolgsautors Karl Ove Knausgård am 1. Dezember um 12 Uhr in der Kunsthalle ist ausgebucht.

Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, 25. und 26. Dezember, besteht die Möglichkeit, die Ausstellung „Lust auf mehr“ zu besuchen. Führungen gibt es um 14 Uhr.

Am Sonntag, 29. Dezember, stellen Kunstvermittler die wichtigsten Werke der Ausstellung vor. Führungen gibt es um 11.30 Uhr und 14 Uhr. Anmeldung auch hierfür unter kunsthalle@wuerth.com.

