Neuer Glanz für ein altes Buch

Eine Bibel aus dem Jahr 1725 hat die Kirchengemeinde Schrozberg restaurieren lassen. Jetzt wird sie vorgestellt.

Schrozberg. Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass es an der Tür des Schrozberger Pfarrhauses klingelte. Pfarrer Georg Leiberich öffnete, draußen stand der frühere Bezirksschornsteinfegermeister Rolf Oettinger aus Gerabronn, unterm Arm trug er ein unscheinbares Päckchen. So begann die Vorgeschichte zu zwei Vortragsabenden, die diese und nächste Woche in Schrozberg auf dem Programm stehen.

Oettinger war nicht etwa zum Schlotfegen gekommen, sondern in besagtem Päckchen verbarg sich eine Bibel aus dem Jahr 1725, deren frühere Besitzer in Zell lebten.

Der Gerabronner war durch einen Zufall in Gammesfeld an das Buch gekommen, jetzt sagte er zu Leiberich: „Die Bibel gehört zu euch, die will nach Zell.“ Er schenkte sie der Kirchengemeinde, der Pfarrer freute sich – auch wenn das Exemplar durchaus schon bessere Tage gesehen hatte: zerrissener Ledereinband, Holzwurm im Deckel, fehlende Schließen. Leiberich formuliert es so: „Die Bibel hatte man nicht mehr so arg lieb in den letzten zig Jahren.“ Er selbst freilich verliebte sich schnell und der Kirchengemeinderat beschloss, 1500 Euro in die Restaurierung zu stecken.

Es handelt sich um eine Endter Bibel. Sie stammt also aus der Nürnberger Druckerei der Familie Endter, die vom Beginn des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts Luthers Übersetzung der heiligen Schrift zu Papier brachte. Leiberich nennt das Druckhaus ein „Großunternehmen der damaligen Zeit“. Entsprechend häufig gibt es die großformatigen, imposanten Familienbibeln. Besonders machen die „Zeller Bibel“ ihre handschriftlichen Eintragungen samt Verzierungen auf den Seiten gleich hinter dem Buchdeckel. Da erfährt man, dass ein gewisser Hanns Georg Schmidt, Weber zu Heimberg, die Bibel seiner Tochter Apolonia zur Hochzeit in Adolzhausen schenkte.

Jahre später kam das Buch nach Zell: „Diese Edle Kostbare Biebel kauffte Georg Martin Hahn, Bauer zu Zell, Im Jahr Christi Anno 1786“, ist zu lesen. Lange blieb die Bibel in dem Weiler, dann führte sie ihr Weg nach Großbärenweiler, irgendwann fiel sie Oettinger in Gammesfeld in die Hände. Und bei Leiberich hat sie kriminalistischen Spürsinn geweckt: Viel Zeit hat er damit verbracht, mehr über ihre Besitzer herauszufinden.

Restauriert wurde die betagte Schrift in Römerstein bei Bad Urach in der Werkstatt von Matthias Raum. Die Kirchengemeinderäte überzeugten sich bei einem Besuch dort selbst von der Kunstfertigkeit der Handwerker – und waren begeistert. Zerstörtes Papier wurde in einem Nassverfahren mit flüssigem Papierbrei angefasert. Ehemals zerfledderte Seiten sind wieder ganz, die Spuren der Jahre sieht man dennoch. Ein Vierteljahr war die Bibel auf „Kur“, seit Ende Juli ist sie zurück in Schrozberg, jetzt wird sie vorgestellt – bevor sie einen Ehrenplatz im Archiv bekommt. seb

