Neue Kurse starten im Oktober

Künzelsau.„Auf ins neue Semester!“ heißt es an der Jugendmusikschule Künzelsau. Im Oktober beginnen dort die neuen Kurse und es gibt noch freie Plätze. Das gemeinsame Musizieren fördert die Motivation und das soziale Miteinander der Kinder und Jugendlichen. In den verschiedenen Instrumentalfächern gibt es Ensembles, in denen sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene mitspielen können.

Es gibt noch freie Plätze in den Fächern Violine, Violoncello, Querflöte, Euphonium, Posaune, Klarinette, Saxophon, Blockflöte, Klavier, Gitarre und Trompete, Horn, und Gesang. Falls erforderlich, erhalten alle neuen Schüler kostengünstige Leihinstrumente vom Förderverein für die Jugendmusikschule.

Ebenso beginnen ab Oktober die neuen Kurse mit der Musikalischen Früherziehung, der Musikalischen Grundausbildung, der Kindersingstunde und der Orientierungsstufe.

Die Musikalische Früherziehung ist für Kinder ab drei Jahren gedacht und dauert eineinhalb Jahre.

Darauf aufbauend folgt die Musikalische Grundausbildung für Kinder ab fünf Jahren. Im Vordergrund stehen gemeinsame Spielfreude, Fantasie, Singen und Tanzen sowie elementares Instrumentalspiel. Das gemeinsame Erleben der Musik prägt den Unterricht. Außerdem werden Lerninhalte vermittelt, die das Verständnis für die Notenschrift wesentlich erleichtern. Die Kurse werden in Künzelsau im Hermann-Lenz-Haus und in verschiedenen Kindergärten in Künzelsau angeboten. In der Kindersingstunde entwickeln die Kinder ab 6 Jahren durch gemeinsames Singen im Ensemble Spontanität, Freude und Bewusstsein für das körpereigene Instrument. Gemeinsame Aufführungen von Singspielen oder Kindermusicals in Zusammenarbeit mit anderen Instrumentalgruppen sind meist das Ziel der Proben.

Auch die Orientierungsstufe ist für Kinder ab sechs Jahren gedacht und dauert ein halbes Jahr. Der Unterricht umfasst das vertiefende Kennenlernen von Instrumenten aus allen Bereichen, rhythmische Übungen und den Einstieg in die Notenschrift. Auf diese Weise können sich jüngere Kinder besser vorstellen, ob und welches Instrument sie gerne erlernen wollen. Die Kurse finden im Hermann-Lenz-Haus in Künzelsau statt.

Von Montag, 14. September bis Freitag, 18. September finden an der Jugendmusikschule die Tage des offenen Unterrichts statt. Interessierte Kinder können Instrumente ausprobieren oder am Unterricht teilnehmen. Informationen bei Stefan Bender, Telefon 01742168708 oder E-Mail stefan.bender@kuenzelsau.de.

Anmeldeformulare und Informationen zu den Instrumenten, Kursen oder zu anderen Angeboten gibt www.kuenzelsau.de/jugendmusikschule und bei der Jugendmusikschule Künzelsau, Jürgen Koch und Katerina Kaminski, Telefon 07940 931800 oder 07940 931801.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.08.2020