Neue Hoffnung für Bahn in Hohenlohe

Landkreis Schwäbisch Hall.Der Bund will bei der Bahn das Kosten-Nutzen-Dogma lockern. Das könnte die Elektrifizierung zwischen Cappel und Hessental erleichtern.

Der Bundestag hat am 30. Januar beschlossen: Die Länder bekommen mehr Geld, um den öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Der Bund füllt den relevanten Topf, um etwa Schienenprojekte zu finanzieren, ab 2020 mit 665 Millionen Euro jährlich auf. Das ist doppelt so viel wie bisher. Ab 2025 fließen sogar zwei Milliarden Euro pro Jahr. Dazu wurde das so genannte Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) geändert.

Gleichzeitig erhalten die Länder bis 2031 insgesamt 5,25 Milliarden Euro zusätzlich, um mehr Züge und Busse bestellen zu können. Dahinter steht das Regionalisierungsgesetz. Was bedeutet dies für die Elektrifizierung der Hohenlohebahn zwischen Cappel und Hessental? Das seit vielen Jahren gewünschte, aber bis heute nicht in die Gänge gekommene Bauprojekt könnte womöglich leichter umgesetzt werden.

Grund ist, dass der Bund über das GVFG nun auch Geld für solche Strecken lockermachen will, bei denen die Kosten den Nutzen übersteigen, wenn sie elektrifiziert werden sollen. Genau das gilt bislang für das Teilstück der Hohenlohebahn, wie eine Studie 2012 ergeben hat. Nur eine Teilelektrifizierung von Cappel bis zum Gewerbepark Waldenburg wäre wirtschaftlich (damals favorisiert vom Hohenlohekreis) – oder ein verbesserter Diesel-Express (damals bevorzugt vom Kreistag Schwäbisch Hall). Der Haken: Ohne ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis gibt es bislang keine Förderung. Weder vom Land noch vom Bund. Die Kreise und Kommunen müssten also alles selbst bezahlen – was unmöglich ist. „Ohne Unterstützung des Landes kann der Hohenlohekreis nicht an die Förderung des Bundes-GVFG gelangen. Und ohne Förderung ist das Projekt nicht zu stemmen“, bekräftigt Silke Bartholomä, Sprecherin des Landratsamts.

Bereits im Frühjahr 2018 hatte Verkehrsminister Winfried Hermann angekündigt, die Elektrifizierung des Teilstücks bis 2025 umsetzen zu wollen. Das Land allein sieht sich dazu freilich gar nicht in der Lage. Hermann setzte den Bund also unter Druck, endlich mehr Mittel bereitzustellen. Dies hat er jetzt getan – allerdings über das GVFG und nicht über das Programm „Bund für Elektrifizierung“. Im Februar 2019 habe das Land die Hohenlohebahn dafür angemeldet, „eine Entscheidung des Bundes steht noch aus“, berichtet Axel Dürr, Sprecher des Verkehrsministeriums. Dafür könnte die Elektrifizierung über das geänderte GVFG einen Schub erfahren. Das entscheidende Kriterium war bisher der positive Kosten-Nutzen-Faktor.

„Der Bund will nun neben der Bereitstellung der Mittel auch dieses Bewertungsverfahren lockern. Dies wäre eine wichtige Voraussetzung für einen neuen Anlauf“, so Dürr. Andere Kriterien könnten also von Fall zu Fall „stärker gewichtet werden, wenn dies im besonderen Bundesinteresse liegt“. Darunter fielen etwa der Klima- und Umweltschutz, Verkehrsverlagerungen oder Aspekte der Daseinsvorsorge. „Die genaue Ausgestaltung der neuen Regeln wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, meint Dürr.

Klar ist, dass der Bund über das neue GVFG die Elektrifizierung von Schienenstrecken bis zu 90 Prozent fördert. Im besten Fall müssten Land, Kreise und Kommunen also nur zehn Prozent aufbringen – bisher waren es 40 Prozent. „Die Regeln für die ergänzenden Landeszuschüsse bei solchen Vorhaben müssen nun in den kommenden Monaten festgelegt werden“, so Dürr.

Könnte die Hohenlohebahn auch von der Aufstockung der Regionalisierungsmittel profitieren, mit denen die Bestellung von Zügen mitfinanziert wird? Die Westfrankenbahn fährt bis Dezember 2031 auf dieser Strecke den normalen Zugverkehr. Mit dem neuen Vertrag, der seit Ende 2019 gilt und den Einsatz von Dieselloks vorsieht, ist der lang ersehnte Stundentakt zwischen Hessental und Heilbronn unter der Woche bis etwa 20 Uhr gesichert. Dies sei eine „ganz wesentliche Verbesserung“ und entspreche dem „Landesstandard“, so Dürr. Deshalb und weil über den aufgestockten Regionalisierungstopf am Ende „keine großen Sprünge“ drin seien („fast die Hälfte der Mittel fließen sofort wieder an DB Netz ab“), seien „weitere Angebotsausweitungen begrenzt“. Im Vertrag mit der Westfrankenbahn sei es aber „in gewissem Umfang möglich, Verkehrsleistungen nachzubestellen“. rei

