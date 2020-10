Neben Beruf studieren

Künzelsau.In Zusammenarbeit mit der Hamburger Fernhochschule (HFH) bietet die Akademie Würth Business School einen berufsbegleitenden Studiengang zum Bachelor of Arts in Betriebswirtschaft an.

Bei einem Informationstermin am Donnerstag, 5. November um 18 Uhr in der Akademie Würth, Raum O113, Dieselstraße 25, in Künzelsau erhalten Interessierte hierzu weitergehende Informationen. Andrea Schneider von der Akademie Würth Business School stellt das Konzept und die Inhalte des Bachelor-Studiengangs vor. Weitere Informationen gibt es zur Organisation und Ablauf des Programms.

Für Berufstätige wird die kontinuierliche Weiterbildung immer wichtiger. Insbesondere für Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen ist ein Hochschulabschluss oftmals eine notwendige Voraussetzung. Viele Mitarbeiter suchen daher nach einem Studiengang, der sich mit dem Beruf vereinen lässt und auf ihre bisherige Ausbildung aufbaut. Die Akademie Würth und die HFH bieten mit dem berufsbegleitenden Bachelor-Studiengang in Betriebswirtschaft ein passendes Programm an.

Das Studium vermittelt innerhalb von dreieinhalb Jahren praxisnah grundlegende Betriebswirtschaftskenntnisse. Das Studienangebot steht externen Teilnehmern offen.

