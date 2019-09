Schrozberg.Prominenter Besuch kommt am Sonntag, 22. September nach Schrozberg. Ab 18 Uhr laden „Die Apis“ in die Veranstaltungsscheune „Martens“ (Nonnenwaldstraße 1), ehemals „Mein Keller“, ein. Es erwartet die Besucher ein Konzert mit dem ehemaligen Schlagerstar Thomas „Rups“ Unger. Unter anderem stellt er an diesem Abend sein jüngstes Album vor.

Thomas „Rups“ Unger, ehemaliger Frontmann von „De Randfichten“, hatte es mit seiner Band bis an die Spitze der deutschen Charts geschafft. Doch während einer Krankheit fand er „seinen Weg zu Gott“. Er verließ die Volksmusik-Gruppe und begann ein neues Leben. Es ist ein restlos ehrliches Lebensgeständnis, welches der 50-Jährige ganz einfühlsam und leise, aber auch fröhlich und laut präsentiert.

Der leidenschaftliche Musiker möchte nach Jahren des eigenen Erfolgs sowie Zeiten großer Tiefen andere an seinen Erfahrungen teilhaben lassen. Indem er persönliche Erlebnisse mit anderen teilt, will er die Herzen erreichen. „Ich will zum Nachdenken über den Sinn des Lebens anregen.“

Einst litt er unter Alkoholsucht und Angstzuständen, heute singt „Rups“ Lieder über seinen Glauben – vorwiegend im Country-Stil. Am 22. September stellt er Songs aus seinem neuen Album „Was wäre wenn“ vor, doch auch ältere Stücke stehen auf dem Programm. Der Veranstalter zeigt sich sehr erfreut, über die Zusage der Musikikone. „Wir sind stolz, dass wir Rups in Schrozberg begrüßen dürfen und hoffen auf viele Zuhörer.“ Der Eintritt ist frei.

