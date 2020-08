Nach über 200 Jahren zur Einheit geworden

Spielbach/Heiligenbronn.Nach über 200 Jahren sind sie seit diesem Jahr auch offiziell vereint: die evangelischen Kirchengemeinden Spielbach und Heiligenbronn – damit wurde zugleich ihre „wilde Ehe“ beendet.

„Eigentlich wollten wir in Spielbach und Heiligenbronn in diesem Jahr auch eine Hochzeit feiern, oder zumindest so eine Art Hochzeit. Doch Corona hat nicht nur jungen Paaren, sondern auch uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dabei wäre es so schön gewesen, das zu feiern, was nach 200 Jahren gemeinsamen Weges eine rechtliche Gemeinschaft wurde: Die Fusion zweier evangelischer Kirchengemeinden,“ sagt die evangelische Pfarrerin Carolin aus Spielbach, die auch für Heiligenbronn zuständig ist.

Verwaltung verkleinert

„Andere haben es schon vorgemacht, andere werden es auch nachmachen“, sagt die Pfarrerin zur Fusion. Man hatte die Wahl: entweder so weitermachen wie bisher und viel Verwaltung lassen, oder als Gesamtkirchen-, Verbund- oder fusionierten Gemeinde „zusammenwachsen“ (was ja das Motto des Pfarrplans 2024 ist) und damit gewisse Teile der Verwaltung verkleinern; Für Spielbach und Heiligenbronn sei es mehr als eine solche notwendige Entscheidung, vor die viele Gemeinden im Zuge der Pfarrpläne gestellt werden, meint die Geistliche. Denn Spielbach und Heiligenbronn teilen sich schon immer, also seit über 200 Jahren, eine Pfarrstelle.

„Zugewinngemeinschaft“

Seit 1811, als Heiligenbronn zu Württemberg kam, halten die Pfarrer (und zwei Pfarrerinnen) für die beiden Predigtorte sonntags Doppeldienste. Soweit die Lebenden hier zurückdenken können, gibt es zwei Protokolle der KGR-Sitzung, aber schon immer (also soweit man zurückdenken kann), tagte der Kirchengemeinderat gemeinsam. Im Grunde lebte man die Fusion, nur auf Verwaltungsebene war es nicht zu spüren. So mussten auch immer zwei Haushaltspläne besprochen und zwei nichtöffentliche Sitzungen gehalten werden, wenn es nötig war.

Innerhalb eines knappen Jahres zwischen 2018 und 2019 entschieden sich die Kirchengemeinderatsgremien, die Flurstücke zusammenzutun: „Also komm, wir fusionieren! Wir machen doch sowieso fast alles gemeinsam!“ So konnten andere Kirchengemeinderäte beruhigt zurücktreten und die, die weitermachen wollten, das neue Gremium zur Wahl am ersten Advent 2019 auch stellen.

Das Gremium hat sich nun etwas verkleinert, aber getrennte Haushalte zum Beispiel sind nun vorbei, alles ist eins; Eine „Zugewinngemeinschaft“ sozusagen, bei der beide Seiten auch nur gewinnen können, auch wenn man’s nicht wirklich merkt, denn die Kinderkirche zum Beispiel trifft sich schon länger im Wechsel, immer zur Zeit des Spätgottesdienstes und beginnt mit den Erwachsenen. Der Posaunenchor nimmt auch schon lange Bläser und Bläserinnen aus Spielbach auf und der Kirchenchor Spielbach ist eigentlich mehr heiligenbronnerisch geprägt; Die Konfirmandinnen und Konfirmanden kennen gar keinen getrennten Unterricht. „Deshalb war’s höchste Zeit zu fusionieren, zu heiraten, und diese wilde Ehe zu beenden,“ findet die Pfarrerin. Alles in allem, wenn man so drüber nachdenke: eine sehr gute Sache! Jetzt gibt es nicht mehr „deins“ und „meins“ und „euers“, sondern „unseres“! „Im Sprechen müssen wir das noch etwas üben, das sei uns aber verziehen, wir denken, es dauert keine weiteren 200 Jahre“, ist Carolin Mayer überzeugt und gratuliert den Spielbachern und Heiligenbronnern zu diesem zukunftsweisenden Schritt. Eine Festschrift, zu der es leider erst mal kein Fest geben könne, wird noch erscheinen, verspricht Carolin Mayer.

Napoleon ist „schuld“

Dass Heiligenbronn der Pfarrstelle Spielbach zugeteilt und damit württembergisch wurde, liegt an den napoleonischen Kriegen. Mit dem Pariser Staatsvertrag 1810 wurde ein großer Teil des früheren Rothenburgischen Gebietes württembergisch. Heiligenbronn wurde damit auch zur eigenständigen Gemeinde erhoben. Die Orte Böhmweiler, Enzenweiler, Hummertsweiler, Reut-sachsen und Schwarzenbronn nahm man hinzu.

Bis dahin gehörten Reutsachsen und Schwarzenbronn kirchlich nach Detwang, kommunal jedoch auch weiterhin nach Creglingen.

