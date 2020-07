Nach Einkauf war das E-Bike weg

Künzelsau.Das E-Bike einer 53-Jährigen wurde am Montag vor einem Supermarkt in Künzelsau gestohlen. Die Frau hatte ihr Rad gegen 13.30 Uhr vor dem Eingang zum Geschäft in der Bergstraße abgeschlossen und ging einkaufen.

Schloss aufgebrochen

Als sie eine Viertelstunde später wieder aus dem Laden herauskam fehlte von ihrem Fahrrad jede Spur, einzig das aufgebrochene Schloss war zurückgeblieben.

Das E-Bike ist weiß, mit blauen Zierstreifen. Der Akku ist am vorderen Rahmen angebracht und hat ein schwarzes Kunststoffgehäuse mit ebenfalls hellblauen Zierstreifen. Der Sattel ist schwarz mit weißer, blauer und grüner Seitenfärbung. Außerdem besitzt das Fahrrad einen Gepäckträger. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.07.2020