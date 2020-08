Nach der Sanierung ist vor der Sanierung

Gröningen.Kaum ist das Wasserrad der Gröninger Hammerschmiede saniert, und kaum dreht sich der mächtige Wellbaum wieder, da wird auch schon die nächste Schadstelle offenbar: Jetzt, wo die mächtigen Schwanzhämmer wieder hämmern, zeigt sich, dass deren Aufhängung instabil geworden ist. Dies teilte Bürgermeister Kurt Wackler den Satteldorfer Gemeinderäten bei ihrer jüngsten Sitzung mit. „Es ist bedauerlich“, sagte Wackler. „Denn die Arbeiten am Wasserrad sind gut und erfolgreich abgeschlossen worden. Auch der Wellbaum läuft jetzt wieder wie geschmiert. Es ist eine Freude, das zu sehen.“

Doch die Freude währte nur kurz, denn als das technisch komplexe Hammerwerk probeweise wieder in Betrieb ging, „haben wir festgestellt, dass in der Aufhängung der Hammeranlagen gewisse Defizite da sind“, drückte es der Bürgermeister vorsichtig aus. Sagen will er aber: Das Gerüst, an dem die Hämmer hängen, ist kaputt. „Das sind vermutlich altersbedingte Schäden, trotz der Tatsache, dass die Bauteile bei der Sanierung 1980 komplett neu eingebaut wurden.“ Die Pläne von damals sind noch da. „Wenn auch nicht in dem Umfang, in dem wir uns das gewünscht hätten“, so Wackler. Denn wie tief die Pfosten in die Erde ragen müssen, ist nicht darauf verzeichnet. Jedenfalls stecken sie tief genug, um den schweren Hämmern eine stabile Stütze zu ein. Und das ist auch das Problem, denn der Untergrund direkt neben der Jagst ist nass. Das hat eine Probegrabung gezeigt. „Die Pfosten sitzen teilweise im Wasser und sind so morsch, dass man sie mit den Fingern zerbröseln kann“, sagte Wackler. Betriebssicher seien sie so also nicht mehr. „Wir können das Hammerwerk nicht laufen lassen.“ Dies habe auch Mühlenbauer Vetter aus dem Allgäu geraten, der das Wasserrad und den Wellbaum saniert hatte und der beim Probelauf in der Hammerschmiede dabei war, berichtete Wackler.

Der Mühlenbauer habe den Betrieb ohne Sanierung sogar als „gefährlich“ bezeichnet. Wackler: „Wir müssen das Hammergerüst erneuern, damit die gesamte Anlage wieder betriebssicher arbeiten kann.“ Eine Kostenschätzung für die Sanierung gibt es bereits. „Wenn wir das Gerüst komplett austauschen, inklusive der Verbindung zu den Schwanzhämmern und ohne neue Fundamentierung, müssen wir mit Kosten in einer Größenordnung von bis zu 100 000 Euro rechnen.“ Wie die Pfosten künftig im Boden stecken werden, ist derzeit noch unklar. Man könnte den Untergrund wieder verfestigen und neue Eichenpfosten einsetzen. „Doch das ist kein Zustand auf Dauer“, so Wackler, denn der Boden bleibe ja nass. Man könnte auch eine Betonplatte gießen. „Doch dann fehlt der Anlage vielleicht die Elastizität, die sie braucht.“ Dies müsse nun mit dem Denkmalamt abgestimmt werden, so Wackler. „Sobald hier eine Entscheidung getroffen ist, werden wir den Landkreis und den Förderverein um Zuschüsse bitten.“ Jedenfalls halte er es für nötig, die Anlage zu erneuern. „Die Hammeranlage ist doch das Herzstück. Und wenn wir das nicht laufen lassen können, würde viel fehlen.“ Ute Schäfer

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020