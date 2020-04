Nach Absage: „Die Spieler sind sehr enttäuscht“

Reubach.Drei Ausrufezeichen stehen hinter den beiden Wörtern „Schauspieler gesucht“. Einen 30 bis 50 Jahre alten Mann brauche man noch für die Aufführung des Stücks „Der Ziegler von Reubach“, teilt die Reubacher Theatergruppe auf ihrer Internetseite mit. Spielmotivation und -freude seien wichtiger als Bühnenerfahrung. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich ruhig melden, aber die durch die Ausrufezeichen angedeutete Eile besteht mittlerweile nicht mehr, denn das Sommertheater fällt heuer aus. Jetzt ist die Saison wegen der Corona-Pandemie offiziell abgesagt worden.

„Nicht durchführbar“

„Am Anfang dachten wir noch: Komm, das wird schon“, sagt Carolin Hinsche, die Vorsitzende des Theatervereins. „Aber die Nachrichtenlage ist ja von Tag zu Tag schlechter geworden.“ Und irgendwann war die Absage dann unumgänglich. „Selbst wenn es eine rechtliche Möglichkeit gegeben hätte, zu spielen: Einen bestimmten Abstand einzuhalten, wäre für uns nicht durchführbar gewesen“, betont Hinsche. Denn viele freie Plätze zwischen den Zuschauern hätten deutlich weniger Einnahmen bedeutet, bei gleichbleibenden Kosten. Und was wäre das Reubacher Sommertheater ohne geselliges Beieinanderstehen und -sitzen vor und nach der Vorstellung? „Viele der Besucher, aber auch der Helfer, sind außerdem über 60“, sagt Hinsche. „Diese Verantwortung hätten wir unmöglich übernehmen können.“

Leicht fällt der Schritt aber keineswegs. Schließlich hat die neue Regisseurin Antje Wagner schon sehr viel Zeit und Herzblut investiert, haben sie schon ein erstes großes Probenwochenende und eine Leseprobe abgehalten, standen jetzt alle zwei Wochen Proben auf dem Plan, kurz: war die Vorfreude groß. „Die Spieler sind total enttäuscht“, sagt Hinsche. „Es tut weh.“ Nicht zuletzt deshalb, weil das Sommertheater nach dem letztjährigen Erfolg des Stücks „Muswiese“ abermals mit regional verankertem Stoff punkten wollte – und offensichtlich konnte: 600 Karten sind bisher im Vorverkauf an Theaterfreunde gebracht worden, der erste Samstag war quasi ausverkauft. Jetzt wird das Ganze um ein Jahr verschoben, die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Durch die rechtzeitige Absage muss der Theaterverein keine Stornierungskosten für die Lichttechnik bezahlen, auch für das Theaterstück – im Original: „Der Geigenmacher von Mittenwald“ – fällt kein Mehr an Lizenzgebühr an. Lediglich mancher Flyer und manches Plakat für 2020 wurde umsonst gedruckt. „Wir kommen mit einem blauen Auge davon“, fasst Hinsche zusammen. Ganz sicher verheilt ist dieses blaue Auge bis 2021. Die Vorfreude ist dann bestimmt umso größer.

Alle gekauften Eintrittskarten bleiben im kommenden Jahr gültig, jeweils für den gleichen Wochentag, aber eben mit neuem 2021er-Datum. Sollte dennoch eine Stornierung gewünscht sein, fällt eine Gebühr an. Eine Bar-Rückzahlung an den Vorverkaufsstellen ist nicht möglich. Stattdessen sollte der Theaterverein unter Telefon 0 79 58 / 2 06 36 33 oder per E-Mail an info@reubachersommertheater.de kontaktiert werden. seb

