Musikalische Grenzen werden aufgelöst

Hohenlohe.Im Rahmen des Hohenloher Kultursommers finden am Wochenede 3./4. August drei weitere Konzerte statt.

Schwäbisch Hall

„Wie er uns verwirrte, als er alle Arten von Melodien in flötengleicher Harmonik spielte, so als ob er hundert Nachtigallen in seinem Kontrabass wie einem Käfig gefangen hielte“, staunte ein Zeitgenosse von Giovanni Bottesini über dessen virtuosen Künste auf dem großen Instrument. Der „Paganini des Kontrabasses“, wie Bottesini schon damals auch genannt wurde, verschaffte dem sonst eher schwerfällig wirkenden Instrument einen Platz unter den Instrumenten, auf denen sich Virtuosentum ausleben ließ.

Beim Hohenloher Kultursommer werden das der US-amerikanische Kontrabassist Blake Thomson, derzeit Mitglied des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn, und der in Taipeh in Taiwan geborene Pianist Yi-Hsin Lee am Samstag, 3. August, ab 18 Uhr in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall vorexerzieren. Dafür haben sie sich von Bottesini dessen Fantasie über Melodien aus Vincenzo Bellinis Oper „La Sonnambula“ ausgesucht.

Ebenfalls opernhaft ist ein anderes Werk dieses Konzerts: Frank Protos „A Carmen Fantasy“. Zwischen diesen beiden Fantasien bieten Thomson und Lee Franz Schuberts so genannte Arpeggione-Sonate D 821, die der Komponist 1824 für ein Instrument geschrieben hatte, das wie eine Kreuzung zwischen Gitarre und Violoncello anmutet.

Öhringen

Das Athos Ensemble ist den regelmäßigen Konzertgängern des Hohenloher Kultursommers eine inzwischen vertraute Vokalformation. Im vergangenen Jahr waren vier Ensemblemitglieder mit Gioachino Rossinis „Petite Messe Solennelle“ zu erleben. Diesmal sind die Sopranistin Angelika Lenter, die Altistin Sandra Stahlheber, der Tenor Hannes Wagner und Bassist Christian Dahm am Sonntag, 4. August, 17 Uhr, wiederum in der Öhringer Stiftskirche Teil eines Crossover-Projektes mit dem Duo Spiritual Standards. In der Festivalreihe „Sommerlich Bach“ geht es dabei vor allem um Choräle Johann Sebastian Bachs, besonders auf Texte von Martin Luther, aber auch um Chorsätze aus Motetten und Passionen.

Sindeldorf

„Bunt ist meine Lieblingsfarbe“, sagte Bauhaus-Gründer Walter Gropius. Das hat wohl auch Publikumsliebling Rudi Zapf verinnerlicht, denn er lässt in seinem Trio-Programm kaum eine musikalische Färbung zwischen Orient und Okzident aus. Grenzen werden aufgelöst und neu abgesteckt oder gleich ganz weggelassen.

Zwischen Klezmer und Tango, Irisch und Bayerisch, Volkslied und Valse musette bekommt man die Stücke kaum zu fassen, denn wenn es soweit ist, biegen die drei Vollblutvirtuosen – neben dem Akkordeon und Hackbrett spielenden Rudi Zapf und Violinspielerin Sunny Howard und der Kontrabassist Harald Scharf – gleich um die nächste Ecke, in den nächsten Rhythmus.

Beim Hohenloher Kultursommer ist das alles am Sonntag, 4. August, ab 17 Uhr in der Pfarrscheune von Schöntal-Sindeldorf zu erleben. Karten und weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle in Künzelsau, Tel 07940/18-348, ggf. an der Abendkasse oder auch im Internet: www.hohenloher-kultursommer.de oder www.reservix.de

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019