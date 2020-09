Motte gegen Plastikmonster

Schrozberg.„Motte will Meer!“ heißt es mit dem Kindertheater „Achja!“ am Sonntag, 11. Oktober, 15 Uhr in der Stadthalle Schrozberg.

Motte ist ratlos. Papa hat gar keine Zeit mehr zu spielen. Ständig ist der Fischer auf dem Meer und wirft seine Netze aus. Doch was er fängt, sind keine Fische, sondern Plastikflaschen, Mülltüten und Gummistiefel hängen in seinem Netz und jeden Tag werden es mehr. Da kann doch nur ein Plastikmonster dahinterstecken. Motte beschließt, Papa zu helfen und das fiese Monster aufzuhalten. Auf ihrer Suche trifft sie auf den verrückten Professor Fantastico, der Kindern mit seiner Wünsch-Dirwas-Maschine jeden Wunsch der Welt erfüllt. Ein ökologisches Musiktheaterstück von Jessica Jahning für Kinder ab vier Jahren. Beginn ist 15 Uhr; Einlass ab 14.45 Uhr. stv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.09.2020