Mönchsorden im Blickpunkt

Crailsheim.Den Auftakt des öffentlichen Vortragsprogramms von Stadtarchiv Crailsheim und Crailsheimer Historischem Verein im Kalenderjahr 2020 macht am Montag, 13. Januar, 19.30 Uhr im Rathaus, Forum in den Arkaden Hans Gräser mit dem nächsten Vortrag aus seiner Reihe „Aus der Werkstatt eines Heimatforschers“. Diesmal geht es um die Geschichte der Mönchsorden und ihre Reform im Zuge des Investiturstreits. Der Aufschwung des Papsttums im Investiturstreit wurde wesentlich von den Mönchen gefördert. Die Bettelorden der Franziskaner und Dominikaner suchten statt der Einöde das städtische Publikum, das sie durch Predigt, aber auch durch Ketzer- und Hexenverfolgung zu bekehren versuchten. Für alle diese Orden bietet Crailsheims Umfeld Beispiele, die in dem Vortrag zur Sprache kommen sollen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.01.2020