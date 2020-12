Mitarbeiter von "Dometic" fürchten um Jobs

Krautheim.Rund 250 Beschäftigte des Caravan-Zuliefererbetriebs Dometic in Krautheim haben jetzt erneut gegen die befürchtete Standortverlagerung protestiert. Sie fordern, dass ihre Arbeitsplätze bis mindestens 2030 erhalten bleiben. Die Geschäftsleitung hatte zuletzt drei bis vier Jahre Beschäftigungssicherung angeboten, so heißt es in einer Pressemitteilung der

...