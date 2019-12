Mit Stangen zu Boden geschlagen

Künzelsau.Vor einer Schule in Künzelsau kam es am Donnerstagvormittag zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei Schüler verließen gegen 13 Uhr die Schule in der Jahnstraße und wurden vor dem Gelände der Schule durch vier junge Männer abgefangen. Diese waren mit Hartplastikstangen, die Parkplatzabtrennstangen des Schulparkplatzes, ausgerüstet und schlugen auf die zwei jungen Erwachsenen ein.

Als einer der zwei Schüler zu Boden ging, wurde auf diesen eingetreten. Nachdem von Passanten die Polizei gerufen wurde, flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Wald. Die beiden Schüler wurden dabei verletzt. Einer der Angreifer wurde bereits ermittelt.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Künzelsau, unter der Telefonnummer 07940 / 9400, zu melden. pol

