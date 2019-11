„Mit Inhalten um Stimmen werben“

Bütthard.Mit Blick auf die Kommunalwahlen am 15. März 2020 hat sich in der Marktgemeinde Bütthard eine neue Wählergemeinschaft gegründet. „Wir für Bütthard“ – kurz: „WIR“ – versteht sich als „neue Liste für alle Ortsteile“ und will bei der Gemeinderatswahl erstmals mit einer Kandidatenliste antreten.

„Wir wollen den Wählern eine Alternative zu den bisherigen Listen anbieten – und mit Inhalten um deren Stimmen werben“, sagt Wir-Vorsitzender Daniel Staffen-Quandt. In Bütthard gab es bei den vergangenen Kommunalwahlen stets nur eine Liste der CSU und eine der Ortsteile.

Dieser Ist-Zustand habe dazu geführt, dass es im Gemeinderat und in der Dorfgemeinschaft wenig inhaltliche politische Diskussionen zu wichtigen Themen gegeben habe, heißt es in einer Pressemitteilung von „Wir“. „Künftig sollen unsere Vertreter aus Bütthard und den Ortsteilen gemeinsam an einem Strang ziehen, um das Bestmögliche für unsere Marktgemeinde zu erreichen. Es gibt so viele Dinge, die für die Zukunft unserer Gemeinde essenziell sind“, sagte der zweite Vorsitzende Benedikt Endres, der bislang für die Ortsteilliste im Gemeinderat sitzt und nun für „Wir“ kandidieren wird. So müssten beispielsweise für nicht mehr so mobile Bürger wieder Einkaufsmöglichkeiten im Ort geschaffen werden, zudem will „Wir“ den seit etlichen Jahren schon angedachten aber bislang nie umgesetzten Bau einer Sporthalle in Bütthard vorantreiben.

„Wir stehen für eine familienfreundliche und zukunftsgerichtete Politik“, sagte „Wir“-Vorsitzender Staffen-Quandt nach der Gründung des Vereins. In den kommenden Wochen soll nun eine Aufstellungsversammlung stattfinden, bei der Gemeinderats-Kandidaten nominiert werden. Einen Bürgermeisterkandidaten stellt „Wir“ bewusst nicht auf. „Wir sind überzeugt, dass die Vielzahl der anstehenden Aufgaben und Herausforderungen die Möglichkeiten des Ehrenamts übersteigen“, sagt Endres. Der Gemeinderat hatte beschlossen, das Bürgermeister-Amt als Ehrenamt zu belassen.

„Wir“ kündigte an, konstruktiv mit den Mitbewerbern um die besten Lösungen für den Hauptort und seine Ortsteile diskutieren zu wollen: „Wir verfolgen keine Parteiinteressen und haben auch keine gefärbte ideologische Brille auf“, sagte Staffen-Quandt. Es gehe um „das Beste für unsere Gemeinde“. Wenn dafür mal eine sachliche politische Auseinandersetzung nötig sei, werde man sich mit einer eigenen Position einbringen – durchaus auch mal pointiert: „Man bringt eine Gemeinde nicht voran, indem man bei allem nur Einigkeit demonstrieren möchte.“ wir

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019