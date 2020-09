Mit Hüpfburgenland über Wasser halten

Der Zirkus Alberti hat harte Zeiten hinter sich. Statt Tournee-Einnahmen gab es Hartz-4-Regelsatz. Doch was tun mit den Tieren? Roberto Frank hat eine Idee, um Geld einzunehmen.

Hohenlohe. Roberto Frank freut sich, dass es nun endlich wieder weitergeht. Zwei Stationen gab es seit 1. September für seinen Zirkus Alberti, unter anderem vergangene Woche in Steinbach bei Schwäbisch Hall. Davor war er mit seinem 15-köpfigen Familienbetrieb wegen Corona zur Untätigkeit gezwungen – und dies fast genau ein halbes Jahr lang.

Rückblick: Nach dem alljährlichen Weihnachtszirkus in Crailsheim um den Jahreswechsel waren erst einmal zwei Monate Pause für den Zirkus Alberti angesagt. Danach sollte die Tournee durch ganz Süddeutschland Mitte März auf dem Festplatz Mooswiese in Feuchtwangen starten. Doch daraus wurde nichts. Die Pandemie machte noch vor dem ersten Auftritt einen Strich durch die Rechnung.

Weiterfahrt wird untersagt

Das war aber noch gar nicht alles, auch die Weiterfahrt wurde dem Zirkus untersagt. „Wir hätten aber auch gar nicht gewusst, wo wir hin sollten. Alle Termine wurden nach und nach storniert. Wochenlang wusste keiner von uns, ob und wie es weitergeht.“ Die Stadt Feuchtwangen drängte nach ein paar Wochen darauf, man solle doch den Festplatz räumen, „doch dann durften wir doch dableiben, schließlich gab es ja in der Zeit auch keine einzige Veranstaltung, für die der Festplatz benötigt worden wäre. Die Stadt ist uns da dankenswerterweise entgegengekommen, wir hätten nämlich keine Alternative gehabt, wo wir hin sollten.“ Normalerweise ist der Zirkus nämlich immer unterwegs und es gibt keinen Unterstellplatz für Fahrzeuge, Gerätschaften und Tiere.

Keinerlei Einnahmen mehr

Die angeheuerten Artisten konnten zum Glück relativ schnell weitervermittelt werden beispielsweise für Engagements in Freizeitparks oder anderen Shows. Doch die übrig gebliebenen 15 Mitglieder der Zirkusfamilie hatten von Anfang Januar an keinerlei Einnahmen mehr. Um sich über Wasser zu halten, erhielten sie zumindest den Hartz-4-Regelsatz. Doch wie die laufenden Kosten vor allem für die Verpflegung der über 30 Tiere bezahlt werden sollten, nachdem die staatliche Soforthilfe schnell aufgebraucht war, blieb immer noch ungeklärt.

„Ohne die Futterspenden von der Bevölkerung und den Landwirten aus dem Feuchtwanger Raum hätten wir das nicht geschafft“, freut sich Frank über die tolle Unterstützung durch die Menschen aus der Nachbarregion. „Die Schausteller und Künstler wurden bei den Corona-Hilfen vergessen“, ärgert sich Frank. „Alle durften wieder aufmachen, wir nicht. Hier geht es um Existenzen.“ Deshalb nahm er mit vielen anderen Betroffenen an mehreren Demos teil, unter anderem in Berlin mit insgesamt über 2000 Fahrzeugen und 5000 Menschen. Erst seit 1. September ist der Zirkus Alberti nun wieder unterwegs. „Wir dürfen aber momentan nur 120 Leute in unser 500-Mann-Zelt reinlassen.“ Außerdem ist aktuell die Nachfrage noch recht überschaubar, „viele Menschen haben immer noch Angst aus dem Haus zu gehen“. Recht zufrieden war Frank mit den Besucherzahlen in Steinbach, nachdem zum Auftakt in Gunzenhausen noch recht wenige Menschen den Weg ins Zirkuszelt gefunden hatten. „Das hat uns sehr gefreut. Damit wenigstens ein kleiner Gewinn hängen bleibt, müssen wir nun mehr Vorstellungen geben, weil ja nicht so viele Leute ins Zelt reindürfen.“

Alle Hygienevorschriften werden genauestens eingehalten, alles wird nach jeder Vorstellung penibel gereinigt und desinfiziert. „Man weiß aber auch jetzt nicht, wie es weitergeht. Kommen die Besucher wieder so zahlreich wie früher?“ Auch geht die Angst um, dass eine zweite Welle erneut ein Auftrittsverbot nach sich ziehen könnte. „Das würden wir wohl kaum durchstehen. Alle Reserven haben wir über den Sommer aufgebraucht, da macht man sich schon große Sorgen.“

Um sich über Wasser zu halten und natürlich auch mangels Alternativen – die Tournee hat man so kurzfristig nicht mehr voll bekommen – musste man sich neue Wege ausdenken.

So kam Frank auf die Idee, die letzten warmen Tage in Crailsheim zu nutzen und ein Hüpfburgenland für Kinder mit Biergarten und Steichelzoo anzubieten.

„Da wir über den Jahreswechsel ja schon ein paar Wochen mit unserem großen Weihnachtszirkus in Crailsheim sind, konnten wir jetzt nicht noch eine Zirkusshow machen.“ Frank ist gespannt, wie die Idee angenommen wird, „aber ich habe ein gutes Gefühl. Die Leute sind doch gerade in dieser schweren Zeit froh, wenn etwas zur Ablenkung angeboten wird. Das Hüpfburgenland im Freien ist eine tolles Sache. Vor allem die aufblasbare Riesenrutsche ist bei Kindern sehr beliebt.“

17. Weihnachtszirkus im Winter

Erst im Oktober geht es in Nördlingen weiter im gewohnten Metier mit Zirkusauftritten. Ab Mitte November wird der Zirkus Alberti dann schon wieder nach Crailsheim zurückkehren und mit den Vorbereitungen für den 17. Weihnachtszirkus mit Weihnachtsmarkt am Roßfelder Kreisel beginnen. Da werden dann auch wieder die weißen Tiger dabei sein. In Crailsheim erfreut sich der Zirkus immer großer Beliebtheit. „Den können wir nicht absagen. Das wäre das Ende.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.09.2020