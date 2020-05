Mit „Flirt XL“ wird Silber durch Schwarz-gelb abgelöst

Schwäbisch Hall.Zwischen Crailsheim und Hessental verkehren neue Elektrotriebwagen. Nicht alle freuen sich darüber uneingeschränkt.

Kurt Schary stand am 18. April mit der Kamera bewaffnet am Bahnhof in Eckartshausen und wartete auf das historische Ereignis. Erstmals sollten auf der Murrbahn zwischen Crailsheim und Hessental Triebwagen fahren. Der Regionalexpress (RE) 90 verbindet Stuttgart und

...