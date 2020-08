Mit DLG-Medaillen ausgezeichnet

Schwäbisch Hall.Die Hohenloher Molkerei hat erfolgreich an der Internationalen Qualitätsprüfung für Milch und Milcherzeugnisse der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) teilgenommen. Das Unternehmen ist jetzt vom DLG-Testzentrum für Lebensmittel mit 50 Gold- und sechs Silbermedaillen für die hervorragende Qualität seiner Produkte ausgezeichnet worden.

Im Mittelpunkt der DLG-Tests standen umfangreiche Produktuntersuchungen. Die Ergebnisse der sensorischen Produktbewertung wurden ergänzt um eine Verpackungs- und Kennzeichnungsprüfung sowie um weitere (Labor-)Analysen.

„Alle Produkte wurden in neutralen Tests auf Basis aktueller und wissenschaft-lich abgesicherter Prüfmethoden von Experten getestet“, unterstreicht Projektleiterin Inka Scharf die Aussagekraft der Prüfergebnisse. Das DLG-Testzentrum Lebensmittel ist führend in der Qualitätsbewertung von Lebensmitteln. Getestete Produkte, die die umfangreichen DLG-Qualitätskriterien erfüllen, erhalten die Auszeichnung „DLG-prämiert“ in Gold, Silber oder Bronze, die für geprüfte Qualität steht.

