„Mit der Musik lebt man intensiver“

Das Talent der Sängerin Sarah Fox aus Herrentierbach wurde schon früh entdeckt. Inzwischen steht sie nicht nur auf der Bühne, sondern gibt ihr Wissen auch an junge Menschen weiter.

Herrentierbach. „Ich könnte eigentlich ständig singen“, sagt die 33-jährige Sarah Maurer alias Sarah Fox lachend. Die lebenslustige Sängerin aus Herrentierbach mit der ausdrucksstarken Stimme kommt viel herum: Sie steht sowohl in Deutschland als auch im Ausland auf der Bühne.

Daneben unterrichtet die professionelle Musikerin an der Schlossschule in Kirchberg sowie an der Musikschule Hohenlohe. Ihr Repertoire reicht von Abba bis zur französischen Sängerin Zaz, Sarah Fox singt Lieder aus dem Pop-, und Rockbereich ebenso wie Chansons, Schlager und Hip-Hop. Geteilt hat sie sich die Bühne bereits mit Stars wie Uwe Ochsenknecht, den Söhnen Mannheims, Alice Merton oder Dante Thomas.

„Ich singe quasi, seit ich auf der Welt bin“, schmunzelt Sarah Fox. Im Kindergartenalter sang sie bereits ihre Musikkassetten rauf und runter. „Anlässe zum Singen und ein Publikum fand ich immer“, erinnert sich die Sängerin. So sei ihr Talent früh entdeckt worden. Es folgten Auftritte mit Kinderchören und in Orchestern. „Es war oft anstrengend und hat Mühe gekostet“, weiß Sarah Fox, die auch Querflöte, Klavier/Keyboard und Gitarre spielt. Dennoch sei in ihr stets der Wunsch gewesen, etwas mit Musik zu machen: „Das Singen ist zu mir gekommen. Es ist eine Leidenschaft, die ich nicht unterdrücken kann oder will.“

Bereits mit 14 Jahren sang sie in ihrer ersten Band vor bisweilen fast 800 Zuhörern. Gesangsunterricht hat sie vergleichsweise spät genommen: „Ich habe einfach so gesungen, wie ich es gefühlt habe“, erklärt Sarah Fox.

Nach ihrem musischen Abitur am Schlossgymnasium in Künzelsau hat sie sich in Mannheim, Hamburg und Dinkelsbühl zur Rock-Pop-Sängerin ausbilden lassen und ihren Abschluss zur staatlich geprüften Ensemble- und Chorleiterin in der Fachrichtung Rock, Pop, Jazz mit pädagogischer Zusatzprüfung absolviert. Mittlerweile verfügt die junge Sängerin aus Herrentierbach, einem Ortsteil von Blaufelden, die ihre Freizeit am liebsten mit Freunden, ihrer Familie und ihren zwei Rottweilern verbringt, über einen ganzen Pool an professionellen Musikern.

Hendrix ist Namenspate

Je nach Anlass und Musikwunsch, sei es bei Hochzeiten, Geburtstagen oder Firmenfeiern, tritt Sarah Fox entweder solo oder mit einer Band von bis zu zwölf Musikern auf. „Ich berate die Interessenten vor den Auftritten gerne, sodass alle hinterher immer hochzufrieden sind“, sagt Sarah Fox. Seit einigen Jahren schreibt die Vokalistin auch ihre eigenen Songs über Dinge, die sie erlebt hat, die ihr am Herzen liegen und sie berühren. Aus diesem Grund wollte sie einen Künstlernamen. In Anlehnung an den Song „Foxy Lady“ von Jimi Hendrix hat eine Freundin sie auf das Pseudonym Sarah Fox gebracht. „Sie meinte, eine Foxy Lady sei eine Frau mit Klasse, die mit sich im Reinen ist und das lebt, wofür sie steht.“ Genau diese Eigenschaften habe die Freundin mit ihr verbunden.

Der Beruf von Sarah Fox ist mitunter sehr anstrengend. Zu ihrer Lehrtätigkeit von Montag bis Donnerstag kommen rund zwei bis vier Auftritte pro Woche. Da rüber hinaus managt die Sängerin ihre Termine komplett selbst.

Im idyllischen Herrentierbach könne sie jedoch gut auftanken. Zudem sei Singen für sie keine Arbeit im herkömmlichen Sinn: „Musik gibt mir so viel.“ In der Musik könne sie sich verlieren, durch Musik lebe sie intensiver. „Außerdem ist es ein schönes Gefühl, andere mit Klängen zu berühren und glücklich zu machen“, sagt Sarah Fox.

Ein großes Anliegen ist es ihr auch, durch Songs Botschaften zu vermitteln, um die Welt ein Stück weit besser zu machen. Wichtig sind ihr insbesondere der Tier- und Umweltschutz sowie der friedvolle Umgang miteinander. Durch ihre vielen Konzerte an Orten und vor Menschen unterschiedlicher Art erfährt sie stets neue Perspektiven aufs Leben.

Musik vermittelt Werte

Das sind auch die Gründe dafür, weshalb ihr das Unterrichten ebenfalls am Herzen liegt: „Junge Menschen sollen auch die lebensbereichernde Wirkung von Musik erleben.“ Schon Aristoteles habe erkannt, dass die Tonkunst den Charakter bildet.

„Neben dem Lerninhalt kann die Musik Werte vermitteln, wie Mut, Selbstbewusstsein und Ausgeglichenheit“, erklärt Sarah Fox. Allerdings weiß sie, dass der Weg zur Persönlichkeitsentwicklung anstrengend sein kann: „Manchmal muss man auch unpopuläre Entscheidungen treffen.“ nip

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.09.2019