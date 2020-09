Mit dem Hohenloher Kunstpreis ausgezeichnet

Langenburg.Kürzlich wurde der Haller Künstlerin und Bildhauerin Gerda Bier der Hohenloher Kunstpreis Werner Grund verliehen. Der Hohenloher Kunstpreis wird seit 1960 vergeben.

Die Erben des 2006 verstorbenen Hohenloher Malers Werner Grund – Gründungsmitglied des Hohenloher Kunstvereins und erster Preisträger 1960 – haben 2019 die Werner-Grund-Stiftung errichtet. Einer der Stiftungsinhalte ist die Wiederbelebung des Hohenloher Kunstpreises, der nun den Namen Hohenloher Kunstpreis Werner Grund trägt.

Gerda Bier „gehört zu den herausragenden Künstlerpersönlichkeiten Süddeutschlands“, so Joachim Haller M.A. vom Museum und Galerie im Prediger Schwäbisch Gmünd. Seit 1976 arbeitet Gerda Bier als freischaffende Künstlerin, ihre Arbeiten sind in vielen öffentlichen Sammlungen und im öffentlichen Raum vertreten.

Die mit dem Hohenloher Kunstpreis Werner Grund verbundene Ausstellung der Preisträgerin wird noch bis 18. Oktober im Hofratshaus Langenburg gezeigt.

Die Künstlerin selbst ist am Sonntag, 27. September, Sonntag, 4. Oktober, und am Sonntag, 18. Oktober, bei der Ausstellung anzutreffen und führt die Besucher in ihr Werk ein.

Die Finissage findet am 18. Oktober 15 Uhr statt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020