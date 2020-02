Mit 51 Jahren Jungfrau

Blaufelden.Zwei Jahre nachdem Erich Ströbel aus Blaufelden-Wiesenbach Teil des Kölner Dreigestirns war, strahlt der WDR eine Dokumentation über den Weg in das Traditions-Trio aus. Wie fühlt man sich, wenn man die Bewerbung erfolgreich absolviert hat, wie laufen die Vorbereitungen und was erleben diese drei Personen in dieser Zeit? Was nehmen die Akteure mit in den Alltag danach?

Am heutigen Freitag, 14. Februar wird die Dokumentation um 20.15 Uhr im WDR-Fernstehen ausgestrahlt. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.02.2020