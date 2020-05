Millionen Insekten im Feuer verendet

Crailsheim.Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Samstagabend gegen 21.30 Uhr eine Scheune in der Crailsheimer Siedlerstraße in Vollbrand.

In der Scheune, die in der Vergangenheit als Kuhstall diente, wurden aktuell Heuschrecken als Futtertiere gezüchtet. Zum Brandausbruchszeitpunkt befanden sich zwischen acht und zehn Millionen Tiere in der Zuchtanlage, die allesamt verendeten. Der Gesamtschaden am völlig zerstörten Gebäude und den Tieren beläuft sich auf rund 400 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Crailsheim war mit insgesamt 17 Fahrzeugen und 94 Mann, der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen und elf Mann im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.05.2020