Metzgern bei der Arbeit zuschauen

Wackershofen.Im Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen endet die Saison traditionell mit dem Schlachtfest, das in diesem Jahr am 9. und 10. November stattfindet.

Nach historischem Vorbild wird am Samstag um 10 und um 14 Uhr jeweils eine authentische Hausschlachtung vorgeführt. Erfahrene Metzger demonstrieren dabei, wie ein Schwein gebrüht, ausgeweidet und verarbeitet wird. Ein Essen, das für ein Schlachtfest und die Jahreszeit typisch ist, gehört natürlich dazu: Ab 11 Uhr werden im Freilandmuseum diverse Gerichte vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein angeboten. Am Sonntag wird nicht geschlachtet, es stehen aber ab 10 Uhr wieder die traditionellen Gerichte auf dem Speiseplan. An beiden Tagen ist die Schnapsbrennerei in Betrieb, und aus dem Holzbackofen gibt es Blooz. Am Sonntag wird um 11 Uhr (Treffpunkt Museumskasse) eine allgemeine Führung angeboten, dabei werden interessante Einblicke gegeben. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.11.2019