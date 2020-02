Metaphern des Daseins

Feuchtwangen.Der Feuchtwanger Kunstsommer präsentiert seit vielen Jahren in der Zeit der großen Sommerfestspiele moderne und zeitgenössische Kunst. Vom 23. April bis zum 16. August 2020 sind im Fränkischen Museum Werke des 20. und 21. Jahrhunderts zu sehen, die allesamt eines verbindet: Die Darstellung von Früchten und Blumen.

Die Darstellungsformen sind jedoch so verschieden wie die Stile und Strömungen, die die Kunst seit 1900 er- und durchlebte. Lassen Sie sich erfrischen von einer Kunst, die im Obst mehr sieht als die reine Wiedergabe von Natur.

Die Geschichte der Menschheit beginnt in der Bibel mit einer Frucht, die, von der Schlange angepriesen, die verführte Eva Adam reicht – mit verhängnisvollen Folgen. Der Grund für alles Elend, das der Menschheit bis heute beschert ist, scheint – folgt man der biblischen Schöpfungsgeschichte – also der Genuss des falschen, des sogar verbotenen Obstes. Vielleicht liegt es daran, dass die Frucht in der Kunst ein beliebtes und häufiges Motiv ist: als Obstschale, als einzelne Frucht, als Teil einer Girlande oder eines Ornaments oder in einem biblischen, mythologischen oder ikonografischen Kontext. Der Kreislauf von Fruchtbarkeit, Wachsen, Reifungsprozessen und Verzehr bzw. Vergehen lässt sich auch als Metapher des menschlichen Daseins lesen. Darin steckt alles: Verlangen, Geburt, Fülle, Leben, Tod.

Dementsprechend vielfältig sind die Bedeutungen, die einzelnen Früchten oder spezifischen Darstellungen zugeschrieben werden: Die Frucht des Paradieses – zumeist ein Apfel – steht für die Verführung. Die Obstschale, prall gefüllt mit üppigen, saftigen Birnen, kann erotisch aufgeladen sein. Vanitas-Stillleben mit Früchten erzählen vom Spannungsverhältnis zwischen Leben und Tod. Früchte können aber auch für jene mystische Verwandlung im Bild des Kelterns und Gärens stehen und damit zum religiösen Symbol werden.

Die Kunstwerke, die im Sommer 2020 im Rahmen des Feuchtwanger Kunstsommers zu sehen sind, stammen aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Sie stehen im Kontext der in dieser Zeitspanne aktuellen Strömungen der Kunst. Sie treten in den Dialog mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen. Sie sind kritisch und hinterfragen das eigene Genre oder übertreten bewusst Genregrenzen. Sie kommentieren die Ästhetik der Popkultur und der Werbung, in der stets alles prall und gesund aussieht. Dabei spannt die Ausstellung einen Bogen von der Klassischen Moderne – expressionistisch bei Emil Nolde, surrealistisch bei Salvador Dalí – über moderne Klassiker wie Fernando Botero und Markus Lüpertz, bis hin zur zeitgenössischen Skulptur und Konzeptkunst sowie zur Fotografie. Moderne und klassische Darstellungen der verführenden Eva („Am Anfang war der Apfel“ von Elvira Bach und „Apfelgrün“ von Christian Hoischen), Stillleben mit Blumen und Früchten, unter anderem von Franz Heckendorf, sind ebenso Teil der Ausstellung wie überlebensgroße in Schokolade getauchte Fruchtstücke von Peter Anton, Bilder vom Leben und Vergehen einer Banane im „Bananenzyklus“ von Cony Theis oder eine Apfel-Skulptur mit Totenkopf von Bruno Peinado.

Ein besonderes Projekt ist die Fotoserie „Not longer life“ des spanischen Designbüros Quatre Caps, das auf den weltweiten Verpackungskonsum und die damit verbundene Plastikflut aufmerksam macht. Zitiert werden berühmte Stillleben von Künstlern wie Claude Monet, Michelangelo Merisi da Caravaggio oder Juan Sánchez Cotán, wobei in der Version von Quatre Caps die dargestellten Lebensmittel allerdings allesamt in Plastik verpackt sind. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020