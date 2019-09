Menschen mitten in einem riesigen Feuersturm

Vor 75 Jahren greifen 64 amerikanische Flugzeuge den Fliegerhorst Hessental bei Schwäbisch Hall an. Auch die Ortschaft wird getroffen. Bei den Aufräumarbeiten stirbt ein Hessentaler.

Hessental. Zwischen 11.15 Uhr und 11.43 Uhr warfen am 13. September 1944 Bomber der U.S. Air Force in mehreren Wellen Spreng- und Brandbomben über dem Fliegerhorst der Wehrmacht in Hessental ab. Eine

...