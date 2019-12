Menschen mit Ecken und Kanten im Mittelpunkt

Der Bestseller-Autor Gunter Haug widmet sich in seinem neuen Buch „Vorsetz“ prominenten und weniger bekannten Persönlichkeiten aus Hohenlohe, die markante Ecken und Kanten besitzen.

Brettheim. Gut möglich, dass in nächster Zeit eine alte hohenlohische Tradition wieder fröhliche Urständ feiert: Bei einer Vorsetz, wie sie einst in den TV-losen Zeiten an langen Winterabenden in den Bauernstuben aller Dörfer üblich war, wurde nicht nur gemeinsam gesungen und gewerkelt, sondern es machten auch spannende Geschichten die Runde. „Vorsetz“ heißt auch das neue Buch aus der Feder des Autors Gunter Haug, das in Brettheim vorgestellt wurde – ein perfekter Vorlesestoff in gemütlicher Runde.

Dass die Buchpremiere im „Haus der Musik und Begegnung“ in Brettheim über die Bühne ging, war kein Zufall. Ein renommierter Autor wie Gunter Haug, der Bestseller wie „Niemands Tochter“ in einer Auflage von inzwischen 280 000 Exemplaren vorweisen kann, könnte für eine Buchvorstellung locker große Hallen füllen. Ganz bewusst hat sich Gunter Haug aber für das Dorf in der Landwehr und für den Förderverein „Erinnerungsstätte Männer von Brettheim“ als Veranstalter entschieden, der auch in den Augen des Autors eine „unschätzbar wertvolle Arbeit“ leistet.

Und so kommt es, dass sich der Schriftsteller schon seit dem Jahr 2006 mit Lesungen und Buchpremieren in Brettheim die Ehre gibt – „allesamt spannende, lehrreiche und unterhaltsame Abende“, wie der Förderverein-Vorsitzende Norman Krauß bilanzierte.

Spezieller Reiseführer

Bei seinen ausgedehnten Streifzügen durch das Hohenloher Land hat der „Schwabe mit fränkischem Migrationshintergrund“ (Haugs Mutter stammt aus Rothenburg) einen unverwechselbaren Menschenschlag mit Ecken und Kanten kennengelernt, dem er schon lange ein Buch widmen wollte. Mit seinem neuen Werk „Vorsetz – Hohenloher Gschichtlich und Erlebnisse“ liegt dieser ganz spezielle Reiseführer durch die hohenlohische Seelenlandschaft nunmehr vor.

Liebevoll widmet sich Gunter Haug in kurzen, aber unterhaltsamen Porträts seinen Protagonisten – etwa der herzensguten und traditionsbewahrenden Bäuerin Luise Wirsching aus Spielbach oder dem weitsichtigen Biopionier Walter Schuch aus Schrozberg-Zell. Natürlich stehen auch überregional bekannte Hohenloher wie der Mundartlyriker Gottlob Haag („Ein Prophet, den man im eigenen Land nicht gerne gehört hat“) und der lachende Philosoph Carl Julius Weber aus Langenburg im Blickpunkt. Gunter Haug zeichnet aber auch die Geschichte von Persönlichkeiten nach, deren Bezüge zu Hohenlohe weitaus weniger bekannt sind. Hierzu zählt Lina Hartmann aus Schwäbisch Hall, die anno 1893 als zweite Ehefrau des berühmten Automobilkonstrukteurs Gottlieb Daimler vor dem Traualtar stand. Fast schon in Vergessenheit ist auch Adolf Jandorf geraten: Er stammte aus Hengstfeld und gründete 1907 das legendäre „Kaufhaus des Westens“ in Berlin.

Gunter Haug schätzt die gute, regionale Küche und ihre flüssigen Begleiter. Was Wunder, dass die kulinarische Abteilung seines Buches vom „Vollmondmetzger“ Friedrich Hack auf dem Lindelberg bei Pfedelbach-Windischenbach über den Weinstuben-Wirt und „Annaweech“-Musiker Frank Winkler aus Forchtenberg und die Brauereiwirtschaft in Spielbach bis hin zum „Holunderzauberer“ Bernulf Schlauch aus Bächlingen reicht. Selbstverständlich darf in diesem Zusammenhang nicht das hohe Lied auf die Muswiese und das Hohenloher Kuhessen fehlen. Gunter Haug würdigt auch den Kaffeeröster Hanspeter Hagen aus Heilbronn – zwar kein Hohenloher, aber immerhin aus der Hauptstadt der Region. Die Buchpremiere in Brettheim hatte jedenfalls alles, was eine Vorsetz braucht: ein gutes Vesper und Volkslieder zum Mitsingen, für die der frühere Brettheimer Pfarrer Hans-Gerhard Hammer auf dem Akkordeon sorgte.

Spontan steuerte Friedhelm Vogt aus Archshofen launige Gedichte bei, und so fehlte an dem glückseligen Abend in der Landwehr eigentlich nur noch das Strickzeug bei den Frauen und die strohbänderflechtenden Männer . . .

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019