Mehrfach-Dieb festgenommen

Künzelsau.Der Polizei in Künzelsau gelang es, einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Schwäbisch Hall vorläufig festzunehmen. Er steht im Verdacht für mehrere Pkw-Aufbrüche und Diebstähle aus Autos im Bereich Kupferzell und Künzelsau in zurückliegender Zeit verantwortlich zu sein. Auf die Schliche kamen die Ermittler dem jungen Mann durch dessen Diebstahl einer Geldbörse aus der Handtasche einer Frau in den Räumen des Landratsamts Hohenlohekreis.

Anschließend tätigte der Tatverdächtige mit der EC-Karte der Frau diverse Verfügungen in verschiedenen Geschäften und an einem Geldautomaten in Höhe von mehr als 3000 Euro. Nach dem Versuch, Ware in einem Geschäft in Künzelsau umzutauschen, konnte der Mann am Freitagn, gegen 13.50 Uhr, im Stadtgebiet Künzelsau dingfest gemacht werden.

Den Beamten gelang es zudem, mutmaßliche Mittäter des Festgenommenen zu ermitteln. Bei Durchsuchungsmaßnahmen wurden neben weiteren Wertgegenständen auch Betäubungs- und Arzneimittel sichergestellt. Am Samstag wurde der Hauptbeschuldigte einem Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt.

Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.11.2019