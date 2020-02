Mehrere Firmen-Tresore gestohlen

Öhringen.Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in gleich zwei Gebäude eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, spielte sich die erste Straftat in einer Firma in der Straße „An der Lehmgrube“ ab. Dort hebelten sie ein Fenster auf und stiegen hindurch.

Im Büro der Firma rissen sie einen Tresor aus einem Schrank. Um den Tresor zu transportieren, zerstörten sie eine Glastür. Aus der Werkstatt holten die Tatverdächtigen einen Hubwagen für den circa 50 Kilogramm schweren Tresor. Da sie keine Fluchttür fanden, hieften die Langfinger ihn durch zwei Fenster nach draußen. Aufgefunden wurde der Tresor an einem anderen Tatort im nahegelegenen Verrenberger Weg. Auch bei dieser Firma wurden Tresore aufgebrochen und Bargeld entwendet. Den schweren Tresor aus der Nachbarfirma schafften die Unbekannten bis ins Büro der Geschäftsleitung. Dort brachen sie ihn dann auf. Im Verrenberger Weg entstand ein Sach- und Diebstahlsschaden von mehreren tausend Euro. Bei der Firma in der Straße „An der Lehmgrube“ war der Schaden höher als der Wert des gestohlenen Geldes. Die Polizei erhofft sich Zeugen. Die Täter nahmen einen enormen Aufwand auf sich – insbesondere durch den Transport des schweren Tresors. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Öhringen, Telefon 07941/9300, melden. pol

