Mediterranes Ambiente prägt das traditionelle Fest

Rothenburg und Wein: Diese Verbindung hat spätestens seit dem legendären „Meistertrunk“ von Bürgermeister Nusch im 30-jährigen Krieg eine besondere Note.

Rothenburg. Mitte August ist in Rothenburg die Zeit des Weindorfs – das Fest zwischen Rathaus und Jakobskirche hat sich mittlerweile fest im Terminkalender der Rothenburger etabliert. Lokale Gastronomen bieten auf dem Weindorf vom 14. bis 18. August neben modernen Frankenweinen Spezialitäten der saisonalen Küche. Der Rothenburger Winzer Albert Thürauf bietet die Weine aus seinem Holzfasskeller – einen Schoppen vom Rothenburger Weinberg An der Eich gibt es nur hier. Vor dem mediterranen Ambiente der nachts hell erleuchteten Jakobskirche lädt das Weindorf bei Unterhaltungsmusik zum lockeren Plausch ein. Eine ganz spezielle Beziehung hat der Wein mit Rothenburg auch über den traditionsreichen Anbau hinaus, schließlich wurde die Stadt im 30-jährigen Krieg durch einen gewaltigen Schluck aus einem Weinhumpen errettet: 3¼ Liter trank der Altbürgermeister Nusch nach der Eroberung der Stadt einst in einem Zug und beeindruckte den siegreichen General Tilly damit so sehr, dass er die Bürger verschonte. Zu bestaunen ist diese Geschichte täglich zur vollen Stunde an der Front der Ratstrinkstube am Marktplatz, wenn die beiden Holzfiguren von Tilly und Nusch in den geöffneten Fenstern erscheinen. Oder die Gäste kommen zu Pfingsten nach Rothenburg, wenn das Festspiel „Der Meistertrunk“ die Geschichte mit bis zu 900 Protagonisten nachstellt. Geöffnet ist das Weindorf am Mittwoch und Donnerstag von 17 bis 23 Uhr, am Freitag von 17 bis 24 Uhr. Am Samstag und Sonntag öffnet es schon mittags um 12 Uhr die Pforten, bleibt dann Samstag bis 24 Uhr und Sonntag bis 22 Uhr geöffnet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019