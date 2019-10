Maßnahme im Rekordtempo geplant

Crailsheim.Damit die Firma Gerhard Schubert GmbH weiter wachsen kann, muss die Landesstraße 2218 verlegt werden. Die Baumaßnahmen hierfür sollen bis zum Frühjahr 2020 abgeschlossen sein. In der Zeit ist auch ein kleiner Teil des Spielplatzes Regenbogenland gesperrt.

Bereits seit einigen Tagen rollten die Bagger, als sich kürzlich auf einem Feld am Rand von Crailsheim Vertreter der Stadt, der Firma Gerhard Schubert GmbH und der beteiligten Firmen trafen, um auch den symbolischen Spatenstich durchzuführen. Bereits 2013 kam beim Firmengründer erstmals der Wunsch auf, seine Betriebsstätten zu erweitern. Konnten die Bauvorhaben die kommenden Jahre zunächst noch auf dem eigenen Gelände realisiert werden, fehlte ab 2017 endgültig der notwendige Platz. Alternativen mussten geschaffen werden.

Und diese fanden sich nun mit der Verlegung der Landesstraße 2218. In intensiven Gesprächen mit dem Regierungspräsidium Stuttgart hatte die Stadtverwaltung Crailsheim es erreicht, dass die benötigte Strecke umgewidmet wird und der Straßenbaulastträger in kommunale Hand übergeht.

Damit besaß die Stadt die notwendige Planungshoheit, um die Baumaßnahmen durchführen zu können. Firmenchef Schubert hatte beim Antrittsbesuch von Sozial- & Baubürgermeister Jörg Steuler im Herbst 2018 zu diesem gesagt, dass er in einem Jahr bauen möchte. „Ein stolzes Tempo, wenn man bedenkt, welche Schritte in so einem Bebauungsplanverfahren alle anstehen. Aber wir haben die Vorgabe sogar noch um wenige Tage unterboten“, erklärte Steuler schmunzelnd in Richtung Schubert. Die Kosten von über fünf Millionen Euro für die Straßenverlegung übernimmt das Unternehmen komplett selbst.

Bis Mai 2020 soll der 690 Meter lange Straßenabschnitt verlegt sein. Da auch ein Lärmschutzwall errichtet wird, muss für die Bauarbeiten ein kleiner Teil des Freizeitareals Regenbogenland gesperrt werden. Mit der Fertigstellung der Straße ist pünktlich zum Frühjahrsbeginn auch der Spielplatz wieder voll nutzbar. pm

