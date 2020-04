Massenhafte Vermehrung

Hohenlohekreis.Die Forstverwaltung des Hohenlohekreises befürchtet eine Massenvermehrung des Schwammspinners und ergreift Maßnahmen gegen den Schwammspinner.

Nachdem in Folge des Dürrejahres 2018 und zuletzt auch durch Sturm Sabine weit über die Hälfte des Waldes im Hohenlohekreis schwerst geschädigt ist, droht ihm in diesem Frühjahr neues Unheil. Das Kreisforstamt und Experten der Forstlichen Versuchsanstalt in Freiburg (FVA) rechnen nach Vorbefall im Jahr 2019 und umfassendem Monitoring mit einer Massenvermehrung des Schwammspinners. Die Raupen dieses wärmeliebenden und durch den Klimawandel begünstigten Schmetterlings können die Waldbestände nach zweimaligem Kahlfraß zum Absterben bringen.

Betroffen sind mehrere hundert Hektar Eichenmischwälder nördlich der Jagst, vor allem in den Gemeinden Schöntal und Krautheim. Hier wurde bereits im vergangenen Frühjahr örtlich Kahl- oder Lichtfraß beobachtet. Bei einem Monitoring wurden stellenweise mehrere hundert sogenannte Gelege des Schmetterlings pro Baum festgestellt. Im Durchschnitt gelten ca. sieben Gelege pro Baum als Schwellenwert für einen erwarteten existenzgefährdenden Raupenfraß.

Nach Abwägung ökologischer und wirtschaftlicher Belange bereitet das Kreisforstamt derzeit eine Behandlung von etwa 100 Hektar mit einem Pflanzenschutzmittel per Hubschrauber vor, um diese existenzielle Gefährdung massivst vorgeschädigter Wälder abzuwenden. Diese Maßnahme wird gemeinsam und in enger Abstimmung mit dem für den Staatswald der Region zuständigen Forstbezirk „Tauberfranken“ von ForstBW vorbereitet und durchgeführt. Das Mittel ist auch zur Anwendung im Ökolandbau zugelassen und nicht bienengiftig. Auf den nun zu behandelnden Flächen soll aber das flächige Absterben der ohnehin stark vorgeschwächten Bäume verhindert und damit das Ökosystem Wald erhalten werden. pm

