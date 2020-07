Maskenpflicht ist aufgehoben

Peter Cahn, Intendant des Landestheaters Dinkelsbühl. © BERND BERLEB www.BerndBerleb.de

Dinkelsbühl.Bereits seit 17. Mai darf das Landestheater Dinkelsbühl wieder spielen. Den Anfang machte das Kinderstück „Der kleine Vampir – Das Musical“. Abends steht zudem seit einiger Zeit der Schwank „Pension Schöller“ auf dem Spielplan.

Nun soll auch eine Revue aufgeführt werden. Am 20. und 27. Juli soll eine Musical-Gala die Freilichtbühne in einen Ort großer Gefühle verwandeln. Von „Aida“ bis „Queen“ soll ein Potpourri an weltbekannten Liedern erklingen.

„Kein Abend dauert länger als zwei Stunden bei uns. Man kann also von heiterer Kurzweil auf der Freilichtbühne sprechen“, meint Intendant Peter Cahn. Cahn verkündet zudem, dass die Maskenpflicht aufgehoben wurde.

„Natürlich halten wir weiter Abstand und weisen auch unser Publikum vor Ort zwingend darauf hin, doch wir können uns wieder anlächeln und die Masken zu Hause lassen.“ Ebenso hat das Landratsamt die Dokumentation der Besucher vereinfacht. Wer also wieder ins Theater will, kann das künftig ohne Maske und größere Sorgen um die persönlichen Daten machen. Ein Termin, an welchem Theater mit Musik zu erleben sein wird, ist der 13. Juli beim „Johnny-Cash-Abend“. Der letzte Zusatztermin der etwas anderen Sommerfestspiele 2020 wird der 3. August mit „Liedern wie im Schlaf“ sein. Das Publikum wird bei Lagerfeuerromantik Folkhits hören, etwa von Peter, Paul and Mary, aber auch von anderen Folk-Größen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020