Marktpavillon in Flammen

Kupferzell.Auf dem Festgelände der „Kerwe“ in Kupferzell, unmittelbar vor der Kupferbrücke, brannte in der Nacht zum Dienstag gegen 1.10 Uhr ein Verkaufspavillon. Laut bisherigen Erkenntnissen entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von circa 1200 Euro. Derzeit ermittelt die Polizei, ob der Brandausbruch im Zusammenhang mit zuvor stattgefundenen Böllerwürfen aus einer Personengruppe heraus, stehen könnte. Die Feuerwehr war mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Zeugen, die im Bereich um die Kupferbrücke verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sollen sich bei der Polizei in Künzelsau, Telefon 07940 9400, melden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.10.2019