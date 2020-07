Markante Körperlinien

Schwäbisch Hall.Die sechs Zentimeter kleine „Venus vom Hohle Fels“ gilt als eine der ältesten von Menschenhand geschaffenen Frauenfiguren. Die Künstlerin Ilka Nowicki greift die steinzeitliche Skulptur aus Mammut-Elfenbein in ihrer Serie „Menschzeit“ auf. Mit schwarzen Linien zieht sie die markanten Körperformen nach: Brüste, Bauch und Unterleib sind extrem betont, während Kopf und Gliedmaßen kaum ausgebildet sind. Die weibliche Fruchtbarkeit wird in expressive künstlerische Formensprache übersetzt. Ilka Nowicki umfängt die Venus mit einer transparenten Kugelform, die an den fragilen Erdball erinnert. Kaltnadelradierung, Zeichnung und Aquarelltechnik kombiniert Nowicki zu einer schwebenden Komposition. Die in Künzelsau geborene Künstlerin öffnet ihr Atelier in der Langen Straße 6 in Schwäbisch Hall immer mittwochs (14 bis 17 Uhr) und zudem samstags (10 bis 15 Uhr). Bild: Ute Christine Berger

