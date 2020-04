Männer von Brettheim nicht vergessen

Brettheim.Die Bundschuh-Flagge von Brettheim weht auf Halbmast vor dem Rathaus und auch die Glocken der Peter-und-Paul-Kirche läuten wie immer um 20 Uhr zur Todesstunde der drei Männer von Brettheim. Aber der Platz vor den Linden des Friedhofes, wo Friedrich Hanselmann, Leonhard Gackstatter und Leonhard Wolfmeyer am 10. April 1945 auf Geheiß der SS erhängt wurden, bleibt heuer leer: Die Gedenkfeier, die seit 1980 alljährlich von der Gemeinde abgehalten wird, muss in Corona-Zeiten abgesagt werden – ausgerechnet am 75. Jahrestag der Tragödie, die bei den Kämpfen um das Dorf 18 weiteren Menschen das Leben kostete. Sang- und klanglos sollte der Tag aber nicht vorübergehen: Ortsvorsteher Reiner Groß (rechts) und sein Vorgänger Friedrich Braun legten Blumengebinde nieder. Bild: Harald Zigan

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.04.2020