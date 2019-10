Lohn für unzählige Stunden Ehrenamt

Zaisenhausen.Im feierlichen Rahmen eines Festgottesdienstes hat Landrat Dr. Matthias Neth dem Kirchenchor Zaisenhausen in der St. Georgskirche die Zelter-Plakette überreicht. Die Zelter-Plakette kann an Amateurchöre verliehen werden, die seit mehr als 100 Jahren stetig aktiv sind und sich dabei um die Pflege der Chormusik und des deutschen Volksliedes verdient gemacht haben.

„Ohne Menschen wie Sie wäre das Musikleben in Deutschland arm und undenkbar“, lobte Landrat Dr. Neth und dankte den Mitgliedern für die unzähligen Stunden, die sie ehrenamtlich leisten. „Lieder sind wie ein Schatz, auf den man in vielen Situationen im Leben zurückgreifen kann“, erklärte er weiter.

Durch die Ehrung entstünden dem Chor jedoch auch wieder Pflichten, meinte Neth mit einem Augenzwinkern zu den beiden Vorständen Irmgard Jakob und Josef Köhler. Schließlich müssten die Verantwortlichen nun auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Chorarbeit auch in den kommenden Jahren sichergestellt sei. Ingo Kuhbach, Dekan des katholischen Dekanats Hohenlohe, betonte, dass der Chor bei unzähligen Anlässen musikalisch mitgewirkt habe und die Verleihung der Zelter-Plakette daher hoch verdient sei. Es sei nicht selbstverständlich, dass der Chor, der seit mittlerweile 139 Jahren besteht, „bei jeder Beerdigung, bei jedem Festgottesdienst“ singe und die Mitglieder stets auf andere Aktivitäten verzichten.

„Die Chöre bereichern das kulturelle Leben in der Gemeinde“, erklärte Mulfingens Bürgermeister Robert Böhnel. Im Anschluss an den Gottesdienst machten sich alle Besucher in einer Prozession auf den Weg zur Lourdesgrotte. Der Weg dorthin war mit vielen Lichtern gesäumt. Mit dem Lied „Segne du Maria“ und dem alten Volkslied „Kein schöner Land“ wurde die kirchliche Feier beendet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019