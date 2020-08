„Lohengrin“ für einen guten Zweck

Rothenburg.Ein Corona-Benefizkonzert „Night of the Opera“ mit dem Solistenensemble D’Accord zugunsten der Künstlernothilfe der Deutschen Orchesterstiftung findet am Freitag, 4. September, um 18.30 Uhr im Klostergarten des RothenburgMuseums statt.

„Eine ungeheure Sehnsucht ist in mir entflammt, dies Werk aufgeführt zu wissen. Ich lege Dir hiermit meine Bitte an das Herz. Führe meinen Lohengrin auf!“

Dieser Bitte Wagners an Liszt wird anlässlich des 170-Jahr-Jubiläums der Uraufführung von Richard Wagners „Lohengrin“ nachgekommen: Benjamin Beck, Solo-Bratschist des Bayreuther Festspielorchesters, hat eigens dafür eine Streichsextettfassung geschrieben – frei nach dem Motto „große Musik trotz Abstand“ oder - wie ursprünglich konzeptioniert - „große Musik im kleinen Salon“.

Eingängig und dramatisch

Für diese neue Version hat Benjamin Beck die eingängigsten und dramatischsten Passagen der Oper aufgegriffen und sie entsprechend der drei Akte in einer dreisätzigen Version zusammengefasst. Somit lädt diese Fassung der großen Oper sowohl Wagner-Freunde ein, die Erzählung nachzuverfolgen als auch diejenigen, die die Oper nicht kennen, diese einzigartig feinsinnige und leidenschaftliche Musik zu genießen.

Der Klostergarten ist der perfekte Schauplatz für berühmte Opernmelodien an einem stimmungsvollen Sommerabend. Der Einlass in den Klostergarten beginnt um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Rothenburger Touristeninformation bis zum 3. September um 18 Uhr.

Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf (abzüglich der Systemgebühr) kommen der Künstlernothilfe der Deutschen Orchesterstiftung zugute.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.08.2020