Lodernde Romantik zweimal

Dörzbach.Im Hof von Schloss Eyb wird am Samstag, 5. September in Zusammenarbeit mit dem Kinomobil Baden-Württemberg, dem Asylkreis und der Gemeinde Dörzbach der Film „Bach in Brazil“ unter freiem Himmel gezeigt. Beginn ist um 20.30, Öffnung des Hofes um 19.45 Uhr. Eintritt ist frei; Mund-Nasen-Maske ist verpflichtend. Wegen Corona gibt es im Falle schlechten Wetters keinen Ausweichort (Wettertelefon an diesem Tag: 0173/3402718).

Die künstlerische Leiterin der Schubertiade, Martina Trumpp, wird am 13. September zum „Tag des offenen Denkmals“ mit dem bei der Schubertiade bekannten tschechischen Pianisten Bohumir Stehlik und zwei weiteren Musikern das Programm „Lodernde Romantik“ spielen. Ein auf den Veranstaltungsort zugeschnittenes Hygienekonzept liegt vor, sodass die Sicherheit aller Besucher und Künstler gewährleistet ist. Die Darbietung läuft zweimal hintereinander, jeweils ohne Pause, 60 Minuten um 16.30 Uhr und um 18.30 Uhr. Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0173/3402718. Der Uhrzeitwunsch sollte nicht vergessenwerden; die Zahlung erfolgt abends in bar; Mund-Nasen-Schutz ist verpflichtend. pm

