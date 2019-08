Lkw verliert Teil seiner Ladung

Wallhausen.Ein 51-Jähriger fuhr am Dienstag kurz nach 12 Uhr mit seinem Sattelzug auf der B 290 von Rot am See in Richtung Crailsheim. Kurz vor dem Ortsausgang Wallhausen durchfuhr der Sattelzug eine scharfe Rechtskurve. Hierbei kamen vermutlich die Bierkisten auf der Ladefläche ins Rutschen und durchbrachen die linke Ladewand des Sattelzuges. Von den insgesamt 33 Paletten mit jeweils 40 Kisten (alkoholfreiem) Bier fiel der Großteil auf die Straße und zerbarst. Die Crailsheimer Straße musste zur Bergung des LKW sowie zur Reinigung der Straße mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 40 000 Euro geschätzt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.08.2019